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28.10.2020 17:47
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Минкульт разработал программу развития частных музеев. Их будут «продвигать» вместе с государственными

Минкульт разработал программу развития частных музеев на 2021 — 2023 годы и включил 500 таких организаций в единый реестр. Об этом 28 октября со ссылкой на слова министра культуры Ольги Любимовой пишет ТАСС.

«Ключевая идея — интеграция частных музеев в единое музейное пространство страны и включение их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры России», — поделилась планами Любимова. Она пояснила, что программа развития предполагает внедрение частных музеев в туристические и культурные маршруты и продвижение таких площадок.

В единый реестр внесли негосударственные музеи, в коллекциях которых есть предметы Музейного фонда России. По утверждению Любимовой, список «носит максимально профессиональный, а не туристический характер».

О том, что обязательно стоит увидеть в частных музеях Петербурга, от редких фарфоровых шахмат до старинных сейфовых механизмов, «Фонтанка» рассказывала в материале.

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