Минкульт разработал программу развития частных музеев. Их будут «продвигать» вместе с государственными

Минкульт разработал программу развития частных музеев на 2021 — 2023 годы и включил 500 таких организаций в единый реестр. Об этом 28 октября со ссылкой на слова министра культуры Ольги Любимовой пишет ТАСС.



«Ключевая идея — интеграция частных музеев в единое музейное пространство страны и включение их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры России», — поделилась планами Любимова. Она пояснила, что программа развития предполагает внедрение частных музеев в туристические и культурные маршруты и продвижение таких площадок.

