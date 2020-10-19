Старинные сейфы, шахматы и поход по чужим квартирам. Что искать в частных петербургских музеях

На этот раз в подборке 10 частных площадок: от мини-модели доходного дома в квартире исконно петербургской семьи до выставок с сотнями сейфовых замков и старинных открыток. Музей Оранэлы: старинные билеты и прогулки на трамваях

Оранэла (Ораниенбаумская электрическая линия) — железная дорога, которая должна была протянуться от Нарвских ворот до Ораниенбаума и по которой ходили первые российские пригородные электрички. Проект начали реализовать в 1913 году и к 1917 году запустили первый участок Оранэлы. Сейчас по этому маршруту — до Стрельны — ездят трамваи №36 и 60. Небольшой частный музей, в котором рассказывают об электричках, поездах и о том, как создание Оранэлы изменило страну, работает на цокольном этаже исторического здания Княжевской подстанции на проспекте Стачек, 91. Как утверждает создатель экспозиции Сергей Баричев, открывший её в апреле 2019 года, «в широком смысле музей посвящён не одной конкретной Стрельнинской трамвайной линии, а миру Оранэлы, истории железной дороги, которая прожила всё то, что происходило в стране за последнее столетие: развитие капитализма, революцию, разруху, войны и лихие 1990-е».



Фото: Музей Оранэлы, фото предоставлено музеем



В залах посетители видят диорамы с железной дорогой и модели трамваев, коллекцию акций трамвайных компаний столетней давности, коллекции трамвайных билетов разных городов, советские кассы бесконтрольного обслуживания и компостер. Также в экспозиции есть форма трамвайщика Леонида Питкянена, который одним из первых начал искать подробную информацию об истории Оранэлы.

Каждую неделю в районах, через которые проходит трамвайный маршрут, повторяющий путь Оранэлы, устраивают краеведческие экскурсии. Несколько раз в месяц желающим проводят трамвайные экскурсии: чтобы не мешать другим пассажирам в вагонах, каждому участнику выдают наушники и приёмники, и экскурсовод начинает рассказывать о железной дороге и зданиях, мелькающих за окном по пути.



Запись в музей — по телефону +7 (812) 313–21–09.

Музей фарфора и шахмат: цветные фигурки, коллекционная посуда

Центральная часть коллекции музея фарфора и шахмат на Аптекарской набережной, 6, — шахматные фигуры. Есть и классические чёрно-белые, и фантазийные. Все из авторского фарфора. Создатели одних наборов изобразили пешки в виде солдат и гусаров в мундирах, с пушками, других — в форме фигур лягушек и жаб.



Фото: Музей фарфора и шахмат, фото с сайте музея porcelainchessmuseum.ru/

Помимо фигур, изображающих дома, животных, в музее есть и более «классические» экспонаты: больше полутора тысяч образцов фарфора XX века — это тарелки, блюдца, чашки, вазы. На их примерах посетителям рассказывают о развитии фарфорового дела в стране: от первой в Российской империи порцелиновой мануфактуры, открывшейся в 1744 году, и заканчивая творчеством художников-авангардистов, которые рисовали на фарфоровых блюдах и пластинах.

Пространство работает со вторника по субботу с 11 до 18.30. Подробности можно узнать на сайте.

Музей замков и ключей

Коллекционер Владимир Кутыловский начал собирать замки в 1990-х годах. Самые умные системы, которые практически невозможно вскрыть, как раз в то время пришла пора менять в обкомах и прочих государственных структурах, на заводах и предприятиях, а горожане массово избавлялись от сейфов со старыми замками, потому что те не всегда гармонировали с евроремонтом в квартирах. «Так как я занимаюсь замками вот уже 36 лет, и возникла идея сохранить механические замки для будущего поколения, собрать их со всего мира», — объясняет Кутыловский. В помещениях в Михайловском переулке, 7, коллекционер показывает различные виды замков, объясняет, где они применялись, и напоминает, что «Людовик XIV считал замки четвёртым видом искусства».



Фото: Музей замков и ключей. Фото из архива Кутыловского Владимира

На подложках на стенах закреплена полутысяча механизмов. В числе других тут висят вариации замков protector, которые невозможно вскрыть без разрушения, часовые замки, открывающиеся только по таймеру, и замки 1876 года из хранилища ныне разрушенного здания Пробирной палаты, которое до 2008 года стояло на набережной канала Грибоедова, и замки первого страхового общества Петербурга. Один из наиболее необычных экспонатов — защитный механизм из спецхранилища Петропавловской крепости, а также тюремный замок. Ключи — как XIX века, так и современные — хранятся отдельно.



Фото: Музей замков и ключей. Фото из архива Кутыловского Владимира

Чтобы встретиться с владельцем коллекции и послушать экскурсию, нужно записаться по телефону +7 (812) 948–22–92.

Музей старинных инструментов

Коллекция музея старинных инструментов по работе по дереву начала формироваться в 2006 году, когда сотрудники одной из петербургских компаний по производству рубанков обнаружили в кладовых несколько старых станков. Работники заинтересовались темой и начали собирать технику для обработки дерева разных годов и к 2012-му создали экспозицию. Сейчас посетителям показывают рубанки, пилы, свёрла, коловороты (ручной прибор для сверления отверстий. — Прим. ред.), лобзики, верстаки и токарные станки не только из России, но и из Франции, Великобритании, Голландии, Австрии, Японии и Китая. Один из самых ценных экспонатов — голландский рубанок 1723 года, который привезли из Швеции. Сотрудники шутят, что инструмент — ровесник Петра I.



Фото: Музей старинных инструментов, фото предоставлено музеем

На многих предметах указана дата изготовления: например, на рубанке, который в 2017 году в музей привезли из Франции, надпись «1824» выбита прямо на колодке, вокруг нее — множество линий-узоров. Отметка необычна тем, что вместо единицы в ней используется буква, похожая на «α» или «ɣ».

Посетителям маленького музея рассказывают о каждом предмете и объясняют, как ручные инструменты используется в столярном деле.



Фото: Музей старинных инструментов, фото предоставлено музеем



Вход в музей свободный, посетителей на улице Возрождения, 20а, ждут в будние дни с 9.00 до 18.00. Звонить по телефону 8 (800) 555 55 94.

Детский музей открытки

Количество экспонатов в Детском музее открытки увеличивается постоянно — новые карточки с рисунками, часто и пожеланиями из других городов России и из-за границы, присылают друзья сотрудников, заинтересованные коллекционеры и участники акций по обмену письмами и открытками, которые называются «посткроссинг».

Сейчас в помещении на Пионерской улице, 2, — десятки тысяч советских и современных почтовых открыток. Первые 17 тысяч из них в 2002 году появились после того, как Российская национальная библиотека передала их в дар профессору и педагогу Виталию Третьякову. На первое время экспонаты разместили в Гатчинской средней общеобразовательной школе №8, а в 2012 году коллекцию переместили в Петербург. Определение «детский» музей получил, потому что именно школьники первыми взялись разбирать поступления, изучать их и систематизировать по блокам — от раздела «праздники» и «ботаника» до «актёрского мастерства», «скульптуры» или «плакатов СССР 1930-х годов». Последние для «Интуриста», например, создавал график Николай Жуков.



Фото: Детский музей открытки, фото со страницы музея vk.com/spbpostcards

Как старые, так и новые карточки в музее показывают на тематических выставках в течение года. Узнать о том, что именно экспонируется в определённый момент, легче всего в группе музея «ВКонтакте». Телефон музея — +7 (812) 233–10–07.

Этнографический музей-квартира доходного дома им. Н. В. Юхнёвой

В музей дореволюционного быта квартиру в доходном доме на Фурштатской, 9, превратила её хозяйка — учитель истории Екатерина Юхнёва. В помещениях жило шесть поколений её семьи, и экспонатов накопилась не одна сотня.

На экскурсии создательница показывает мебель конца XIX века, бумаги, личные вещи и безделушки и посуду. Например, бокалы, которые в честь коронации Николая II выдавали чиновникам и учителям. Хозяйка просит посетителей не бояться и спокойно брать вещи в руки.

Музей — единственная «женская» квартира дореволюционной поры в доходном доме, открытая для посетителей в Петербурге. Все остальные музеи, как правило, посвящены мужчинам, которые жили в них. Разница в том, что в помещениях Юхнёвой можно увидеть альбомы, книги по кулинарии, ширму у кровати или, например, платья и шляпки.



Фото: Этнографический музей-квартира доходного дома им. Н.В.Юхнёвой, фото со страницы музея ВКонтакте

Хозяева просят предварительно договариваться о посещении. Подробности — в группе «ВКонтакте».

Музей Л. Н. Бенуа

Ещё одна квартира, владельцы которой сделали ее доступной для всех, называется «Музей Л. Н. Бенуа». В 1898 году здание №20 на 3-й линии Васильевского острова построил архитектор Леонтий Бенуа, а в 2010 году его праправнучка Анастасия Мурзина-Бенуа организовала тут интерактивный музей. Коллекцию собирает не только она, но и другие родственники мастера, сейчас в роду 300 человек.

Тем, кто приходит в квартиру, показывают интерьерные детали, вещи и подлинные работы Леонтия Бенуа, который был не только архитектором, но и хорошим художником. Хозяева делятся историями семьи и обязательно упоминают полотно Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком», известную также как «Мадонна Бенуа». Эту картину, хранящуюся сегодня в Эрмитаже, супруга Бенуа, Мария Сапожникова, получила в качестве свадебного подарка.



Фото: Музей Л.Н.Бенуа, фото со страницы музея ВК vk.com/benuafamilymuseum

Можно узнать и о других представителях семьи. Например, о Владимире Фролове — создателе мозаик Спаса на Крови. Мастер умер в фамильной квартире во время блокады Ленинграда в 1942 году, а перед смертью успел доделать мозаики для московских станций метро «Новокузнецкая» и »Автозаводская». Отдельно говорят и о племяннице Леонтия Бенуа — Зинаиде Серебряковой.

Связаться с сотрудниками квартиры-музея можно по телефону +7 (921) 965–75–50. Программу тематических лекций, экскурсий и вечеров выкладывают в группе ВКонтакте.

Музей Карла Буллы

Музей в фотосалоне Карла Буллы посвящён истории этого места и одновременно развитию фотографии. Помещения располагаются на последнем этаже здания на Невском проспекте, 54, и походят на галерею: экспонаты тут — преимущественно снимки на стенах. Помимо портретов есть и большая фотопанорама: вид Невского проспекта занимает всю стену и бросается в глаза уже при входе. Сравнить с тем, как главная городская магистраль выглядит теперь, посетители могут тут же: выход на балкон — с противоположной стороны комнаты.



Фото: Музей Карла Буллы, фото с сайта bullafond.ru

Фотоателье на Невском, 54, работало с 1850-х годов. Нынешний вид в 1907–1908 годах ему придал мастер документальной фотографии Карл Булла. В зале стоят фотокамеры разных периодов: они не огорожены витринами, поэтому к каждой можно подойти и изучить со всех сторон. С помощью такой техники среди прочих в ателье снимались Сергей Есенин, Григорий Распутин, Надежда Крупская и Максим Горький.



Фото: Музей Карла Буллы, фото с сайта bullafond.ru

В мае 2003 года помещения открылись после реставрации. Во время неё реконструкторы восстановили световой плафон в помещении. Этим элементом особенно гордился сам Карл Булла, потому что стеклянный потолок позволял ему работать с естественным освещением.

Музей-фотосалон принимает посетителей каждый день с 10.00 до 20.00. Подробности на сайте.

Музей Лего

Музей, в котором посетители видят больше 200 экспонатов из 10 миллионов деталей Lego, вырос из увлечения его основателя. Вадим Новиченков всё детство лепил замки из пластилина, с рождением сына продолжил собирать фантазийные крепости из конструктора, а со временем начал представлять работы на выставках. «Увидев интерес людей к этому», задумался о том, что стоит открыть профессиональный музей.

Сейчас на площадке на Загородном проспекте, 42, которая начала функционировать в 2015 году, есть замок из 50 тысяч деталей, на создание которого ушло почти полтора года, и десяток крепостей поменьше, современный город с небоскребами, спортивной площадкой, концертным залом и фудкортом, зона с техникой от машин до ракет.

В отдельной зоне посетителям предлагают собрать собственные фигуры. Режим работы — со среды по воскресенье с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника.

Музей маячной службы

Увидеть двухметровую полуторатонную линзу маяка — первую из установленных в России, — которая датируется 1857 годом, узнать, какие аппараты использовали служащие сигнальных башен в начале XX века или в советскую пору, — предлагают посетителям частного музея Маячной службы в Кронштадте на форту «Константин». Экспонаты с 2017 года располагаются в отреставрированной казарме 1866 года. Музей на собственные средства открыли энтузиасты Владимир Ергер и Михаил Бородавкин и решили рассказывать посетителям об истории маяков, разных технологиях их освещения, а также о работе и жизни смотрителей.



Фото: Музей маячной службы, фото предоставлено музеем



Экскурсантам также показывают технику, при помощи которой работники маяков помогали служащим флота во время военных действий. Посетителей в музее ждут со вторника по воскресенье с 12.00 до 20.00. Детали можно узнать на сайте.

К зиме 2020 года в Кронштадте появится вторая площадка музея Маячной службы. Там выставят уменьшенные копии больше десяти маяков. С помощью моделей получится рассмотреть детали, понять, как и из чего строили разные сигнальные башни.



Фото: Музей маячной службы, фото предоставлено музеем

«Фонтанка» уже писала о малых музеях Петербурга при университетах, школах и общественных организациях. В подборку вошли музеи кирпича, ленинградского детства, истории молодёжных организаций и другие.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

