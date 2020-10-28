«Следствие очистит от подозрений наше доброе имя». Компания, поставившая в Елизаветинскую больницу систему, из-за которой возбудили уголовное дело, выступила с заявлением
Компания СП.АРМ прокомментировала возбуждение уголовного дела по факту нарушений в Елизаветинской больнице при установке информационной системы. Как говорится в релизе, поступившем 28 октября в редакцию «Фонтанки», о деле, возбужденном по факту мошенничества со средствами по госконтракту на установку системы, которую в Елизаветинскую больницу поставила компания СП.АРМ, в фирме узнали из СМИ.
«До настоящего времени представители Следственного комитета не связывались с руководством или сотрудниками компании СП.АРМ. Мы достоверно не знаем, что нам инкриминируют», — говорится в релизе.
В ЗАО «СП.АРМ» отметили, что контракт с больницей был заключен по результатам электронного аукциона. Вся информация о конкурсной процедуре размещена в открытом доступе на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок в сети интернет.
«Работы СП.АРМ выполнены согласно условиям контракта и в полном объеме. МИС qMS настроена, функционирует и обеспечивает непрерывную работу медицинских процессов СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», включая интеграцию с городскими подсистемами», — уверили в компании.
Установка системы позволила больнице полностью информатизировать работу основных структурных подразделений больницы от приемного покоя до реанимации. Пропускная способность регистратуры, по данным компании, увеличилась на 15%. Пациенты могут записаться на прием в больницу через интернет-сервисы самозаписи. Время оформления направлений врачом сократилось на 30%. Назначение медикаментов производится в интерфейсе системы qMS с возможностью анализа лекарственной терапии. Учет препаратов автоматизирован.
«Надеемся, что следствие установит истину и очистит от подозрений наше доброе имя», — говорится в сообщении компании.
ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по факту нарушений, выявленных при проверке установленной в стационаре в рамках нацпроекта «Здравоохранение» информационной системы. Как говорят, было установлено, что её параметры расходятся с теми, что были указаны в техническом задании.
Компания СП.АРМ является одним из крупнейших российских разработчиков информационных систем для медико-социальной сферы с 32-летним опытом работы в области информатизации здравоохранения. На МИС qMS работают в 15 регионах России, а также в Чехии и Казахстане.
В числе клиентов компании СП.АРМ — 319 организаций сферы здравоохранения, среди которых крупнейшие федеральные центры и научно-исследовательские учреждения нашей страны: ФГБУ «ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России», ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения РФ, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоохранения РФ, ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. На платформе qMS реализованы и продолжают развиваться региональные проекты информатизации здравоохранения Красноярского и Камчатского краев.