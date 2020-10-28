«Следствие очистит от подозрений наше доброе имя». Компания, поставившая в Елизаветинскую больницу систему, из-за которой возбудили уголовное дело, выступила с заявлением

Компания СП.АРМ прокомментировала возбуждение уголовного дела по факту нарушений в Елизаветинской больнице при установке информационной системы. Как говорится в релизе, поступившем 28 октября в редакцию «Фонтанки», о деле, возбужденном по факту мошенничества со средствами по госконтракту на установку системы, которую в Елизаветинскую больницу поставила компания СП.АРМ, в фирме узнали из СМИ.

«До настоящего времени представители Следственного комитета не связывались с руководством или сотрудниками компании СП.АРМ. Мы достоверно не знаем, что нам инкриминируют», — говорится в релизе.



В ЗАО «СП.АРМ» отметили, что контракт с больницей был заключен по результатам электронного аукциона. Вся информация о конкурсной процедуре размещена в открытом доступе на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок в сети интернет.

«Работы СП.АРМ выполнены согласно условиям контракта и в полном объеме. МИС qMS настроена, функционирует и обеспечивает непрерывную работу медицинских процессов СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», включая интеграцию с городскими подсистемами», — уверили в компании.

Установка системы позволила больнице полностью информатизировать работу основных структурных подразделений больницы от приемного покоя до реанимации. Пропускная способность регистратуры, по данным компании, увеличилась на 15%. Пациенты могут записаться на прием в больницу через интернет-сервисы самозаписи. Время оформления направлений врачом сократилось на 30%. Назначение медикаментов производится в интерфейсе системы qMS с возможностью анализа лекарственной терапии. Учет препаратов автоматизирован.

