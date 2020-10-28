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28.10.2020 14:42
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Михаил Мишустин: На достижение национальных целей потребуется 12 трлн рублей в год

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что финансирование 10-летнего плана по достижению национальных целей обойдется в 12 трлн рублей в год. Об этом стало известно в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином, пишет ТАСС 28 октября.

«Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 трлн рублей, это свыше половины планируемого бюджета на следующий год», — сказал Мишустин. По его словам, персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства и губернаторы.

В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Как ранее писала «Фонтанка», в России планируется добиться устойчивого роста численности населения, повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, а также снизить уровень бедности в два раза, если сравнивать с 2017-м. На государственном уровне необходимо выйти на рост ВВП выше общемировых показателей при сохранении макроэкономической стабильности. Правда, сегодня Счетная палата опубликовала свой прогноз развития экономики РФ, из которого следует, что ВВП в ближайшие годы сильно расти не будет.

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Комментарии (9)

bombaleilo
Надо было об этом думать когда нефть была 140$ , а не НДС возмещать...
План Путина🤣👌
Otkating
Для достижения национальных целей - я даже знаю эту национальность.
BrotherRabbit
А Португалию по уровню ВВП на душу населения уже догнали? Был такой план.
А 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест создали? И такой план был.
И ещё много других планов было.
С ними как? Выполнили? Нет? И что, кто-нибудь ответил?
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