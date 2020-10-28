Михаил Мишустин: На достижение национальных целей потребуется 12 трлн рублей в год

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что финансирование 10-летнего плана по достижению национальных целей обойдется в 12 трлн рублей в год. Об этом стало известно в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином, пишет ТАСС 28 октября.



«Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 трлн рублей, это свыше половины планируемого бюджета на следующий год», — сказал Мишустин. По его словам, персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства и губернаторы.

