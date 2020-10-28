Михаил Мишустин: На достижение национальных целей потребуется 12 трлн рублей в год
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что финансирование 10-летнего плана по достижению национальных целей обойдется в 12 трлн рублей в год. Об этом стало известно в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином, пишет ТАСС 28 октября.
«Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 трлн рублей, это свыше половины планируемого бюджета на следующий год», — сказал Мишустин. По его словам, персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства и губернаторы.
В июле 2020 года Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Как ранее писала «Фонтанка», в России планируется добиться устойчивого роста численности населения, повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, а также снизить уровень бедности в два раза, если сравнивать с 2017-м. На государственном уровне необходимо выйти на рост ВВП выше общемировых показателей при сохранении макроэкономической стабильности. Правда, сегодня Счетная палата опубликовала свой прогноз развития экономики РФ, из которого следует, что ВВП в ближайшие годы сильно расти не будет.