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21.07.2020 12:22
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Повышение уровня жизни и рост ВВП. Путин одобрил национальные цели развития России

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, текст которого опубликовали на сайте Кремля 21 июля.

«Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее — национальные цели) на период до 2030 года: а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; д) цифровая трансформация», — сообщается 21 июля в документе.

В России планируется добиться устойчивого роста численности населения, повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, а также снизить уровень бедности в два раза, если сравнивать с 2017-м. Государство хочет за десятилетку улучшить жилищные условия не менее 5 миллионов семей.

Также обозначен ряд целей для раскрытия потенциала человека. Например, ставится задача войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

На государственном уровне необходимо выйти на рост ВВП выше общемировых показателей при сохранении макроэкономической стабильности. Власти хотят увидеть и устойчивый рост доходов населения. Есть в указе пункты о развитии предпринимательства. «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек», — гласит одна из целей.

Особое значение в указе уделено «цифровой трансформации». Так, например, ставится задача, чтобы у 97 % домохозяйств была возможность широкополосного доступа в Интернет. Ожидается, что будет расти доля услуг, доступных онлайн.

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Комментарии (10)

Сергей Мецор
А что же делали предыдущие 20 лет !? Где успехи? А..... я забыл нищету развели, все богатства страны кореша по карманам распихали, пенсионный возраст увеличили, чиновников ни ни поругать нельзя, можно и срок схлопотать, выборы неделями проводим, опять же чтобы ЕР победила, без нее какой же расцвет и т.д и т.п.
Oleg_I
Пенсионный возраст подняли, рубль уронили, ни одно обещание в отношении уровня дохода бюджетников (врачи, учителя, научные работники) за последние 10 лет не выполнено. Жонглируют с цифрами, ставками, надбавками, а по итогу воз и ныне там. Ни одного научного прорыва, мозги утекают, капитал тоже - никому не охота внезапно оказаться в СИЗО под следствием.
тат2007amg
Всё это вполне достижимо - на отдельно взятой территории московского кремля..
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