Повышение уровня жизни и рост ВВП. Путин одобрил национальные цели развития России

«Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее — национальные цели) на период до 2030 года: а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; д) цифровая трансформация», — сообщается 21 июля в документе.

Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, текст которого опубликовали на сайте Кремля 21 июля.

В России планируется добиться устойчивого роста численности населения, повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, а также снизить уровень бедности в два раза, если сравнивать с 2017-м. Государство хочет за десятилетку улучшить жилищные условия не менее 5 миллионов семей.

Также обозначен ряд целей для раскрытия потенциала человека. Например, ставится задача войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

На государственном уровне необходимо выйти на рост ВВП выше общемировых показателей при сохранении макроэкономической стабильности. Власти хотят увидеть и устойчивый рост доходов населения. Есть в указе пункты о развитии предпринимательства. «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек», — гласит одна из целей.