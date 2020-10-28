FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
76.46р90.36р
28.10.2020 14:18
13
Печать

Путин: Говорить о второй волне коронавируса в России пока рано. Президент выделяет регионам еще 10 млрд на борьбу с COVID-19

Говорить о второй волне коронавируса в России еще рано, поскольку до некоторых регионов только добралась первая. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 октября.

«Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — подчеркнул президент.

Он призвал «держать руку на пульсе» и «эффективно реагировать на происходящее». Путин обратился к главам регионов и призвал их «не забывать о своей ответственности». Если появляется необходимость в дополнительных койках под COVID-19, их надо разворачивать, подчеркнул президент. То же самое касается перепрофилирования медучреждений. Путин потребовал также выделить регионам дополнительно 10 млрд рублей на средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «чувствует себя уверенно» на фоне роста заболеваемости COVID-19.

В последние дни коронавирус ставит ежедневные рекорды по приросту заболевших в России и Петербурге. Проблемы в системе здравоохранения, в частности, привели к тому, что в Омске скорые с больными COVID-19 приехали митинговать к местному минздраву — пациентов было некуда везти. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко направил в регион проверяющих.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Oleg_I
Ох, блин, целых 10 миллиардов. Это примерно врачам масочки и одноразовые защитные костюмы на пару месяцев купить.
Fenomen
Ну да, заодно и расходы на медицину в бюджете 2021 подрезали )))
lexus
Ну уж очень не хотят вводить новые ограничения. Как я их понимаю. Так для начала, выжигали бы калёным железом непослушание, того кто не носит маски в общественном транспорте и магазинах. А то смотрю, дурковатых много.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний