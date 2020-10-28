Путин: Говорить о второй волне коронавируса в России пока рано. Президент выделяет регионам еще 10 млрд на борьбу с COVID-19
Говорить о второй волне коронавируса в России еще рано, поскольку до некоторых регионов только добралась первая. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 октября.
«Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — подчеркнул президент.
«Мы не говорим о какой-то второй волне. До некоторых регионов еще только первая волна докатывается, по мнению специалистов»: Путин - о коронавирусе в России pic.twitter.com/tefsDN65dy— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 28, 2020
Он призвал «держать руку на пульсе» и «эффективно реагировать на происходящее». Путин обратился к главам регионов и призвал их «не забывать о своей ответственности». Если появляется необходимость в дополнительных койках под COVID-19, их надо разворачивать, подчеркнул президент. То же самое касается перепрофилирования медучреждений. Путин потребовал также выделить регионам дополнительно 10 млрд рублей на средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «чувствует себя уверенно» на фоне роста заболеваемости COVID-19.
В последние дни коронавирус ставит ежедневные рекорды по приросту заболевших в России и Петербурге. Проблемы в системе здравоохранения, в частности, привели к тому, что в Омске скорые с больными COVID-19 приехали митинговать к местному минздраву — пациентов было некуда везти. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко направил в регион проверяющих.