Говорить о второй волне коронавируса в России еще рано, поскольку до некоторых регионов только добралась первая. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства 28 октября.



«Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — подчеркнул президент.