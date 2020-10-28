Доллар вырос выше 78 рублей. Евро подбирается к 92

Доллар превысил отметку в 78 рублей в ходе торгов на бирже 28 октября. Наряду с ним дорожает евро.



По данным на 13:08, доллар подорожал на 0,7% и стоит 78,07 рубля. Последний раз он достигал этой отметки 16 октября. В то же время евро приближается к 92 рублям. Валюта уже выросла на 0,46% и достигла 91,7 рубля. Последний раз выше этого уровня евро поднимался 20 октября.



В понедельник, 26 октября, евро впервые с конца сентября опустился ниже 90 рублей, а доллар оставался в пределах 76.

