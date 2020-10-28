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28.10.2020 13:37
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Доллар вырос выше 78 рублей. Евро подбирается к 92

Доллар превысил отметку в 78 рублей в ходе торгов на бирже 28 октября. Наряду с ним дорожает евро.

По данным на 13:08, доллар подорожал на 0,7% и стоит 78,07 рубля. Последний раз он достигал этой отметки 16 октября. В то же время евро приближается к 92 рублям. Валюта уже выросла на 0,46% и достигла 91,7 рубля. Последний раз выше этого уровня евро поднимался 20 октября.

В понедельник, 26 октября, евро впервые с конца сентября опустился ниже 90 рублей, а доллар оставался в пределах 76.

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Комментарии (13)

knikk70
Очередной прорыв, экономика крепчает, а мы живем все лучше и лучше.
Serg_I
Почему за такой рубль сегодня не увольняют Набиуллину? В своё время председатель Центробанка Виктор Геращенко поплатился за рубль должностью...
sektor7
Доллар глянул на рост заболеваемости и решил не отставать.
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