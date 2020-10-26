Евро впервые с конца сентября упал ниже 90 рублей

Евро упал ниже 90 рублей в ходе торгов 26 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По информации биржи, евро опускался до 89,88 рубля около 16:50. Это значение стало минимальным для валюты сегодня. Последние раз евро опускался ниже 90 рублей 25 сентября.

Доллар к этому моменту подешевел до 76 рублей. Последний раз он достигал такой отметки 22 сентября.