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26.10.2020 17:24
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Евро впервые с конца сентября упал ниже 90 рублей

Евро упал ниже 90 рублей в ходе торгов 26 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По информации биржи, евро опускался до 89,88 рубля около 16:50. Это значение стало минимальным для валюты сегодня. Последние раз евро опускался ниже 90 рублей 25 сентября.

Доллар к этому моменту подешевел до 76 рублей. Последний раз он достигал такой отметки 22 сентября.

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Комментарии (1)

Cashmare
Никогда такого не было, и вот опять. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма (ц)
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