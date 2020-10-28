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28.10.2020 13:27
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У Charlie Hebdo опять проблемы. На этот раз из-за карикатуры на президента Турции Тайипа Эрдогана

Генпрокуратура Анкары инициировала проверку после того, как на страницах французского журнала Charlie Hebdo была опубликована карикатура на турецкого президента. Об этом 28 октября сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Результатом расследования стало уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников журнала. Турция, как сообщает уже Reuters, планирует предпринять юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры.

Сатирическая картинка появилась в журнале как следствие публичного конфликта между президентами Франции и Турции. После того, как под Парижем был убит учитель, показавший на уроке карикатуру на пророка Мухаммада, во Франции начали проводить тотальные проверки мусульманских учреждений. Макрон также заявил, что готовится законопроект о сепаратизме, и предложил создать единую организацию, которая будет занята построением «просвещенного ислама». На это Эрдоган предложил коллеге проверить психику, а потом призвал жителей Турции отказаться от покупки французских товаров.

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Комментарии (24)

Olen
А чего про жену Макрона не шутят? Боятся почему-то, очень странно для таких "смелых" ребят. Тоже очень весело было бы посмотреть почитать.
Он правда уже обижался на такие публичные шутки.
Но это же демонстрация абсолютной свободы слова, что хочу то и рисую, типа инцеста жены Макрона с её покойным дедушкой.
victor_k
Реджепа Эрдогана пора как Аднана Мендереса в 1961 г.
Michael_5e4cd31840823
А на учителя у них тоже есть карикатура?
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