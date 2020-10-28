У Charlie Hebdo опять проблемы. На этот раз из-за карикатуры на президента Турции Тайипа Эрдогана

Генпрокуратура Анкары инициировала проверку после того, как на страницах французского журнала Charlie Hebdo была опубликована карикатура на турецкого президента. Об этом 28 октября сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Результатом расследования стало уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников журнала. Турция, как сообщает уже Reuters, планирует предпринять юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры.



Сатирическая картинка появилась в журнале как следствие публичного конфликта между президентами Франции и Турции. После того, как под Парижем был убит учитель, показавший на уроке карикатуру на пророка Мухаммада, во Франции начали проводить тотальные проверки мусульманских учреждений. Макрон также заявил, что готовится законопроект о сепаратизме, и предложил создать единую организацию, которая будет занята построением «просвещенного ислама». На это Эрдоган предложил коллеге проверить психику, а потом призвал жителей Турции отказаться от покупки французских товаров.

