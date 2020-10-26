Без вина и сыра. Президент Турции просит граждан бойкотировать французские товары
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал 26 октября, сообщает РИА «Новости», граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров. Заявление сделано после того, как лидеры стран обменялись колкостями после убийства под Парижем учителя, показавшего ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.
«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Слова турецкого президента стали реакцией на речь президента Франции Эммануэля Макрона, в которой он высказал идею о создании вместе с Советом мусульман Франции организации, которая будет занята построением «просвещенного ислама». Макрон также заявил о законопроекте по борьбе с сепаратизмом, который будет представлен 9 декабря.
Эрдоган в свою очередь предложил французскому президенту проверить психику и призвал мировое сообщество «защитить мусульман Франции, которые подвергаются гонениям за свою веру».