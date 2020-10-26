Без вина и сыра. Президент Турции просит граждан бойкотировать французские товары

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал 26 октября, сообщает РИА «Новости», граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров. Заявление сделано после того, как лидеры стран обменялись колкостями после убийства под Парижем учителя, показавшего ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.



«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

