«Audi по правилам и без» не поделили перекресток Одоевского и КИМа
Движение транспорта в Василеостровском районе Петербурга затруднила «сходка» владельцев «Ауди». Автомобилисты жалуются на проблемный перекресток.
Как сообщает читатель «Фонтанки» Макс, около 10 часов утра 28 октября на перекрестке улицы Одоевского и проспекта КИМа столкнулись два автомобиля Audi — «по правилам и без». Одну машину развернуло поперек дороги, из-за чего она перегородила полосу, а вторая осталась стоять посреди перекрестка.
В результате движение на перекрестке оказалось существенно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», плотный затор на проспекте КИМа наблюдается до сих пор, особенно длинный он со стороны Уральской улицы.
По словам читателя, перекресток перегружен, а радиусы поворотов очень малы. «Проезд на красный — массовое явление тут», — замечает он, возмущаясь, что этой проблемой никто не занимается.