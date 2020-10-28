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28.10.2020 11:50
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«Audi по правилам и без» не поделили перекресток Одоевского и КИМа

Движение транспорта в Василеостровском районе Петербурга затруднила «сходка» владельцев «Ауди». Автомобилисты жалуются на проблемный перекресток.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Макс, около 10 часов утра 28 октября на перекрестке улицы Одоевского и проспекта КИМа столкнулись два автомобиля Audi — «по правилам и без». Одну машину развернуло поперек дороги, из-за чего она перегородила полосу, а вторая осталась стоять посреди перекрестка.

Фото: читатель «Фонтанки» Макс
Фото: читатель «Фонтанки» Макс

В результате движение на перекрестке оказалось существенно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», плотный затор на проспекте КИМа наблюдается до сих пор, особенно длинный он со стороны Уральской улицы.

По словам читателя, перекресток перегружен, а радиусы поворотов очень малы. «Проезд на красный — массовое явление тут», — замечает он, возмущаясь, что этой проблемой никто не занимается.

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Комментарии (4)

aaignat
Нормальный там перекрёсток, долбодятлы не смотрят на светофор
нормальный там перекресток. Просто не надо сильно переживать, когда опаздываешь
rusbos
На Ваське вообще проблема с организацией движения. По 9 линии не проехать из-за припаркованных вторым рядом, а эвакуируют из спальных кварталов, где ни кто не мешает. На перекрестке Морской наб. и Адмиральского проезда бьются каждый день и всем пофиг. Даже разворот на Адмиральском убрали, чтоб через перекресток крутились. А пешеходные переходы по Большому пр. - это верх. Регулируемый сфетофором переход и через 20 метров нерегулируемый! Прикол конечно!)
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