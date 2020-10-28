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28.10.2020 07:07
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Роструд напомнил, что первая рабочая неделя ноября будет сокращенная

Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября из-за празднования Дня народного единства. Об этом 28 октября сообщил Роструд.

«Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

В первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, Вторник — это предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращается на один час, добавили в ведомстве.

В 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

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Комментарии (2)

закоренелый ленинградец
С такими зарплатами, как у нас, данную организацию следовало бы называть РоструП.
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