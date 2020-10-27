Политтехнологу Виталию Шклярову разрешили выехать из Белоруссии после звонка из Госдепа
Политтехнолог и фигурант «дела Тихановского» Виталий Шкляров смог выехать из Белоруссии. Об этом сообщает 27 октября Tut.by со ссылкой на Антона Гашинского, адвоката Шклярова.
Как утверждает защитник, власти Белоруссии дали добро на выезд только после телефонного разговора главы Госдепартамента США Майка Помпео с президентом Александром Лукашенко. Помпео якобы сам позвонил белорусскому лидеру с просьбой выпустить Шклярова, поскольку у того также есть паспорт США. «Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова», — цитировало Госдеп издание DW.
«Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса, — приводит издание слова Гашинского. — Мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении».
Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, куда прибыл навестить свою мать. Ему было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. Следствие полагало, что он работал на Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты страны Светланы. Три месяца Шклярова держали в следственном изоляторе. По словам адвоката, во время ареста Шкляров на ногах перенёс коронавирус, а 10 октября присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключёнными в СИЗО КБ. 19 октября его выпустили на свободу и изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».
Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.