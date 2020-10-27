Политтехнологу Виталию Шклярову разрешили выехать из Белоруссии после звонка из Госдепа

Как утверждает защитник, власти Белоруссии дали добро на выезд только после телефонного разговора главы Госдепартамента США Майка Помпео с президентом Александром Лукашенко. Помпео якобы сам позвонил белорусскому лидеру с просьбой выпустить Шклярова, поскольку у того также есть паспорт США. «Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова», — цитировало Госдеп издание DW.

«Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса, — приводит издание слова Гашинского. — Мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении».



Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, куда прибыл навестить свою мать. Ему было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. Следствие полагало, что он работал на Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты страны Светланы. Три месяца Шклярова держали в следственном изоляторе. По словам адвоката, во время ареста Шкляров на ногах перенёс коронавирус, а 10 октября присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключёнными в СИЗО КБ. 19 октября его выпустили на свободу и изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.