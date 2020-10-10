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10.10.2020 17:06
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Лукашенко почти пять часов провел в СИЗО КГБ

Президент Белоруссии провел утро 10 октября в СИЗО КГБ. Там он встречался с арестованными оппозиционерами.

О визите Александра Лукашенко в изолятор сообщает телеграм-канал «Пул первого», который освещает деятельность президента. В СИЗО он четыре с половиной часа общался «с членами так называемого Координационного совета и объединенного штаба». «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — добавили авторы канала и процитировали сказанную Лукашенко фразу: «Конституцию на улице не напишешь».

Издание TUT.by уточняет, что на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров.

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Комментарии (9)

Boris_93*1
У самоназначенного "вождя" появился хороший PR советчик , процесс "урегулирования" можно весьма растянуть по времени , особенно если недовольные хищением в особо крупном размере :) голосов избирателей будут несговорчивы и принципиальны
260681921
А за спиной у Луки стояли ОМОНовцы в масках,и поигрывли дубинками....
bluxer
Почему-то вспомнил сцену разговора Штирлица с Мюллером в подземной тюрьме гестапо.
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