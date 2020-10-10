Президент Белоруссии провел утро 10 октября в СИЗО КГБ. Там он встречался с арестованными оппозиционерами.
О визите Александра Лукашенко в изолятор сообщает телеграм-канал «Пул первого», который освещает деятельность президента. В СИЗО он четыре с половиной часа общался «с членами так называемого Координационного совета и объединенного штаба». «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — добавили авторы канала и процитировали сказанную Лукашенко фразу: «Конституцию на улице не напишешь».
Издание TUT.by уточняет, что на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров.