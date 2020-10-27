Роспотребнадзор: Нестабильная ситуация с коронавирусом продержится в Петербурге до весны

«Пока у нас тенденции к снижению заболеваемости нет, и сейчас подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией будет сочетаться с заболеваемостью другими респираторными заболеваниями, в том числе с таким тяжелым заболеванием, как грипп. Сезонный подъем респираторных инфекций длится у нас до конца марта, до начала апреля. Весь этот период, я думаю, будет сохраняться уровень заболеваемости, а затем, наверное, наступит постепенное снижение», — цитирует специалиста ТАСС.

Нестабильная и напряжённая ситуация с заболеваемостью коронавирусом сохраняется в Петербурге. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия 27 октября.

Чхинджерия уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом осенью в Петербурге связан с возвращением горожан из летних отпусков, началом учебного года и отказом носить маски в общественных местах. Увеличение количества заболевших отмечается во всех возрастных группах.



Сегодня в Петербурге поставлен очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки выявлен 721 новый случай.



В России с 28 октября на фоне распространения COVID-19 вводится всеобщий масочный режим. Постановление подписала глава Роспотребнадзора.

