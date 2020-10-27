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27.10.2020 19:11
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Роспотребнадзор: Нестабильная ситуация с коронавирусом продержится в Петербурге до весны

Нестабильная и напряжённая ситуация с заболеваемостью коронавирусом сохраняется в Петербурге. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия 27 октября.

«Пока у нас тенденции к снижению заболеваемости нет, и сейчас подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией будет сочетаться с заболеваемостью другими респираторными заболеваниями, в том числе с таким тяжелым заболеванием, как грипп. Сезонный подъем респираторных инфекций длится у нас до конца марта, до начала апреля. Весь этот период, я думаю, будет сохраняться уровень заболеваемости, а затем, наверное, наступит постепенное снижение», — цитирует специалиста ТАСС.

Чхинджерия уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом осенью в Петербурге связан с возвращением горожан из летних отпусков, началом учебного года и отказом носить маски в общественных местах. Увеличение количества заболевших отмечается во всех возрастных группах.

Сегодня в Петербурге поставлен очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки выявлен 721 новый случай.

В России с 28 октября на фоне распространения COVID-19 вводится всеобщий масочный режим. Постановление подписала глава Роспотребнадзора.

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Комментарии (11)

Дмитрий Кучмасов
А с каких у главы органа ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти появилось право вводить какие то режимы?
260551481
...а весной прилетят инопланетяне за Путиным и увезут "барановирус" с собой...
Yubilar
А вот тут она точно трындит! Любой желающий может на сайте ВОЗ убедиться, что начиная с апреля 2020 года в мире вообще не регистрируется случаев заболевания гриппом. Ни одного. Во всем мире. С апреля месяца. Пропал грипп. В прошлые годы был, а в 2020 - пропал. Так с чего бы ему вдруг появиться в Питере без приказа ВОЗ? Или во всем мире гриппа нет, а в Питере вдруг будет? Не, не. Это так не работает! Это все, что вам нужно знать о страшилках "если вы не будете носить маски и шарахаться от окружающих, с каждым днем будет только хуже"
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