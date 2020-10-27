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27.10.2020 10:45
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В Петербурге снова рекорд по приросту заболевших коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 721 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это новый рекорд по приросту заболевших, предыдущий был поставлен накануне — заразились 715 человек. По России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа выявили 16550 новых случаев COVID-19.

По России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа выявили 16550 новых случаев COVID-19 (против 17347 накануне). Общее количество заболевших в стране достигло 1,547 млн человек. Умерли за весь период пандемии 26589 пациентов, сегодня поставлен очередной антирекорд по погибшим за сутки.

Россия сохраняет за собой четвертое место в мире по числу заразившихся COVID-19. На первом по-прежнему остается США (8,7млн), затем идут Индия (7,9 млн) и Бразилия (5,4 млн).

В России с 28 октября на фоне распространения COVID-19 вводится всеобщий масочный режим. Постановление подписала глава Роспотребнадзора.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Блейк
А почему по смертности не пишут, а только по заразившимся? Я посмотрел официальную статистику. В среднем в день умирает 12 человек, это в Питере с начала ведения этой самой статистики. Умерло на сегодня 3674 человека. Странная какая-то эпидемия, и шухер вокруг неё. Возможно, это и эпидемия, но позвольте, а куда делся грипп и ОРВИ?
263868521
На сайте Роспотребнадзора в статистике инфекционных заболеваний за 2018 год (новее не нашел - может где-то запрятана в дебрях их сайта):
- (56) Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации - 30883968 человек;
- (58) Пневмония (внебольничная) - 721926 человек.

Это подтвержденные цифры, а здесь за 8 месяцев выявили непонятно по каким тестам ПЦР 1,5 миллиона инфицированных - нигде не пишут сколько из них заболело, именно ЗАБОЛЕЛО. Даже если считать грубо что 2/3 не заболевают из инфицированных, то 500 тыс. за 8 месяцев это на фоне 30 миллионов подтвержденных за 2018 год ничто, просто ничто.
Aluzh
закройте все,что можно и раздайте всем из резервного фонда по 100к. но притом штраф за выход на улицу без кьюар кода 20к) все будут довольны, а карантин - время интересное. особенно, когда есть 100к
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