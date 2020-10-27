В Петербурге снова рекорд по приросту заболевших коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 721 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это новый рекорд по приросту заболевших, предыдущий был поставлен накануне — заразились 715 человек. По России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа выявили 16550 новых случаев COVID-19.

По России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа выявили 16550 новых случаев COVID-19 (против 17347 накануне). Общее количество заболевших в стране достигло 1,547 млн человек. Умерли за весь период пандемии 26589 пациентов, сегодня поставлен очередной антирекорд по погибшим за сутки.