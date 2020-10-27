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27.10.2020 10:44
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В России новый рекорд суточной смертности от коронавируса. В петербургскую статистику попали 47 умерших

Короновирусная статистика в Петербурге пополнилась 47 смертями за минувшие сутки. В России за день жертвами COVID-19 признали 320 человек, новый рекорд. Об этом говорят данные оперштаба, опубликованные 27 октября.

Всего с начала пандемии в стране от последствий коронавируса скончались 26 589 человек, из них 3 674 — в Петербурге.

По итогам понедельника Северная столица побила свой рекорд по суточной заболеваемости.

В России с 28 октября на фоне распространения COVID-19 вводится всеобщий масочный режим. Постановление подписала глава Роспотребнадзора.

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