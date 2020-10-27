Полумарафон «Белые ночи» перекроет движение и запретит парковку на Крестовском острове
В субботу, 31 октября Комитет по физической культуре и спорту проведет в Петербурге VI традиционный Петербургский полумарафон «Белые ночи». В связи с этим изменится схема движения транспорта на Крестовском острове.
Как сообщает 27 октября пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 31 октября с 11:45 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта по Теннисной аллее, Крестовскому проспекту от Южной аллеи до Южной дороги и Велосипедной аллее. На Северной дороге в направлении от Велосипедной аллеи к Северной аллее и Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее проезжую часть сузят справа.
Помимо этого, с 0:00 29 октября до 15:00 31 октября будет запрещено парковаться на Теннисной аллее, Южной дороге от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, Крестовском проспекте от Южной аллеи до Южной дороги, Северной дороге от Велосипедной аллеи до Северной аллеи и на Велосипедной аллее.