В субботу, 31 октября Комитет по физической культуре и спорту проведет в Петербурге VI традиционный Петербургский полумарафон «Белые ночи». В связи с этим изменится схема движения транспорта на Крестовском острове.



Как сообщает 27 октября пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 31 октября с 11:45 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта по Теннисной аллее, Крестовскому проспекту от Южной аллеи до Южной дороги и Велосипедной аллее. На Северной дороге в направлении от Велосипедной аллеи к Северной аллее и Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее проезжую часть сузят справа.