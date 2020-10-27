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27.10.2020 23:50
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Полумарафон «Белые ночи» перекроет движение и запретит парковку на Крестовском острове

В субботу, 31 октября Комитет по физической культуре и спорту проведет в Петербурге VI традиционный Петербургский полумарафон «Белые ночи». В связи с этим изменится схема движения транспорта на Крестовском острове.

Как сообщает 27 октября пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 31 октября с 11:45 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта по Теннисной аллее, Крестовскому проспекту от Южной аллеи до Южной дороги и Велосипедной аллее. На Северной дороге в направлении от Велосипедной аллеи к Северной аллее и Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее проезжую часть сузят справа.

Помимо этого, с 0:00 29 октября до 15:00 31 октября будет запрещено парковаться на Теннисной аллее, Южной дороге от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, Крестовском проспекте от Южной аллеи до Южной дороги, Северной дороге от Велосипедной аллеи до Северной аллеи и на Велосипедной аллее.

Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

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Комментарии (3)

teodor
Это что такое вообще? Специально людям логику ломают, без масок нельзя а марафоны можно
ProstoyChelovek
Другого места в городе нет, чтобы опять расклячить Петроградский район?
На полдня задница. То бегуны, то ходоки, то велосипедисты.
Задолбали!
Капитан Очевидность2
Бежать-то что ли в масках все будут али как? Или у чинуш это как не массовое мероприятие проходить будет?
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