Когда не разрешили делать фыр-фыр. Жителям Подмосковья прописали этикет общения с лисами
Зачастившие в города рыжие плутовки заставили обратиться за помощью к специалистам жителей Подмосковья. Памятку по общению с дикими животными подготовило региональное министерство экологии 27 октября.
Одними из первых тревогу забили жители подмосковного Протвино. По их словам, уже несколько недель в город наведывается агрессивная лиса, которая настойчиво пытается вступить с ними в контакт.
«При встрече с лисой, проявляющей признаки агрессии, не нужно делать резких движений. Нельзя улыбаться, демонстрируя дружелюбие: хищник может принять улыбку за угрожающий оскал. Также не стоит смотреть зверю в глаза. Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт нельзя ни в коем случае», — разъяснили поведение человека в таких ситуациях в ведомстве.
В Минэкологии также напомнили, что здоровая лиса избегает населенных пунктов и встреч с людьми. В города и поселки хищник может заходить в двух случаях: либо в поисках пищи из-за недостатка кормовой базы в местных лесах, либо в случае заболевания.
Лисы часто страдают бешенством, это ослабляет их природный страх перед человеком. От зверя можно также заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и многими другими болезнями, добавили в ведомстве. Понять, что лиса переносит бешенство, можно по следующим признакам: обильное слюнотечение с выделением пены, вывалившийся язык, шаткость походки, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка.
О визите незваной гостьи следует сообщить в администрацию поселения, округа или в министерство сельского хозяйства и продовольствия.