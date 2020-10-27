Зачастившие в города рыжие плутовки заставили обратиться за помощью к специалистам жителей Подмосковья. Памятку по общению с дикими животными подготовило региональное министерство экологии 27 октября.

Одними из первых тревогу забили жители подмосковного Протвино. По их словам, уже несколько недель в город наведывается агрессивная лиса, которая настойчиво пытается вступить с ними в контакт.



«При встрече с лисой, проявляющей признаки агрессии, не нужно делать резких движений. Нельзя улыбаться, демонстрируя дружелюбие: хищник может принять улыбку за угрожающий оскал. Также не стоит смотреть зверю в глаза. Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт нельзя ни в коем случае», — разъяснили поведение человека в таких ситуациях в ведомстве.

