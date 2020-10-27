Хабиб Нурмагомедов стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые в карьере занял первое место в рейтинге pound-for-pound — вне зависимости от весовой категории. Таким образом, он обогнал экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.
«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху. И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — написал Хабиб в своем инстаграме.
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It was work of my life, I never got anything easy, and nothing was given to me because I’m nice guy. Hard work, hope for Allah and patience, this three ingredient helps me to get successful, and of course, control and advises from my Father, who invested in me a lot of time and work. - Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, Надежда на Аллаха и терпение, вот три качества которые мне помогли прийти к успеху и конечно же постоянный контроль и советы Отца, который вложил в меня очень много времени и труда.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после боя с Джастином Гейджи на UFC 254. После победы он попросил лигу поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Ранее Хабиб вернулся в Дагестан.