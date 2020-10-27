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27.10.2020 14:08
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Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан и показал свой пояс UFC. Планирует «отдохнуть и все осмыслить»

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся из ОАЭ, где проходил его бой с Джастином Гейджи, в Россию. Видео с его прилетом в Дагестан появилось во вторник, 27 октября, в официальном инстаграме правительства республики.

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Министр по физической культуре и спорта РД Магомед Магомедов встретил в Международном махачкалинском аэропорту действующего чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова. Напомним, два дня назад дагестанец Хабиб Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно выиграв у Джастина Гэтжи. Это его 29-я победа подряд без единого поражения.

Публикация от Правительство РД (@pravitelstvo_rd)

«Люди по-разному отреагировали на заявление об уходе. Я считаю, что я выбрал самое подходящее время, чтобы уйти. Я сделал достаточно в этом спорте, чтобы считаться лучшим. Самые ближайшие планы — отдохнуть, всё осмыслить, жизнь продолжается», — заявил Нурмагомедов журналистам.

Ранее стало известно, что Путин пригласил бойца на встречу в Кремль.

В минувшую субботу, 24 октября, Нурмагомедов победил удушающим приемом американского бойца Джастина Гейджи в рамках турнира UFC 254. После завершения схватки Хабиб объявил о завершении карьеры. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке».

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