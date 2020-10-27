Туристическая отрасль потеряла в 2020 году 730 млрд долларов из-за пандемии COVID-19

Число туристических поездок в мире сократилось за восемь месяцев 2020 года на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общие потери отрасли достигли 730 млрд долларов, сообщила Всемирная туристская организация (UNWTO) 27 октября. Для сравнения: во время кризиса 2009 года рынок потерял в восемь раз меньше.



«Этот беспрецедентный спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и компаний. Это говорит об острой необходимости в безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении туризма», — заявил глава организации Зураб Пололикашвили.

