Туристическая отрасль потеряла в 2020 году 730 млрд долларов из-за пандемии COVID-19
Число туристических поездок в мире сократилось за восемь месяцев 2020 года на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общие потери отрасли достигли 730 млрд долларов, сообщила Всемирная туристская организация (UNWTO) 27 октября. Для сравнения: во время кризиса 2009 года рынок потерял в восемь раз меньше.
«Этот беспрецедентный спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и компаний. Это говорит об острой необходимости в безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении туризма», — заявил глава организации Зураб Пололикашвили.
В 2019 году Всемирная туристская организация зарегистрировала 1,5 миллиарда международных туристических поездок по всему миру.