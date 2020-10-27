Видеозапись с места событий в чеченском селе Ачхой-Мартан, где произошла перестрелка между сотрудниками ОМОНа и СОБРа, появилась в Интернете днем 27 октября.



Судя по опубликованным кадрам, ролик снят уже после того, как произошел вооруженный конфликт, так как звуков стрельбы на нем не слышно.