В Сети появилось видео с места перестрелки сотрудников ОМОНа и СОБРа в Чечне
Видеозапись с места событий в чеченском селе Ачхой-Мартан, где произошла перестрелка между сотрудниками ОМОНа и СОБРа, появилась в Интернете днем 27 октября.
Судя по опубликованным кадрам, ролик снят уже после того, как произошел вооруженный конфликт, так как звуков стрельбы на нем не слышно.
Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что в результате перестрелки, которую сотрудники ОМОНа и СОБРа устроили у кафе в селе Ачхой-Мартан в Чечне, погибли два человека. Cреди них — гражданский и представитель СОБРа. Как пишет Baza, вооруженному столкновению предшествовали словесная перепалка и поножовщина. По данным издания, пострадали еще трое человек.