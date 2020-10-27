В Чечне сотрудники ОМОН и СОБР устроили перестрелку, погибли двое. «Слово за слово, и диалог перерос в поножовщину»

В перестрелке, которую устроили в Чечне сотрудники ОМОН и СОБР, погибли два человека. Об этом 27 октября пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.



«В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский. В настоящее время устанавливается число пострадавших», — заявил собеседник агентства.



Подробности сообщает телеграм-канал Baza. По данным издания, перестрелка началась якобы «со словесной перепалки». Как пишет Baza, двое пьяных сотрудников ОМОНа буянили в кафе «Смайл» в селе Ачхой-Мартан. Их пытался успокоить владелец заведения, однако в итоге он вызвал знакомого сотрудника СОБРа. С ним приехали двое его сослуживцев. «Слово за слово, и диалог перерос в поножовщину, а затем в стрельбу», — описывают ситуацию журналисты. По информации Baza, погибли двое человек, еще трое получили ранения.

