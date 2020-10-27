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27.10.2020 12:28
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Аллея памяти погибших медиков появилась в саду «Прометей» в Петербурге

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Аллея из 30 кленов память о медиках, которые погибли при исполнении служебного долга в период пандемии коронавируса, появилась в саду «Прометей», на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш.

В торжественной церемонии закладки аллеи 27 октября приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, глава администрации Калининского района Василий Пониделко, а также руководители учреждений здравоохранения.

Участники не только высадили деревья, но и установили памятную табличку. Олег Эргашев выразил надежду, что Петербург в ближайшем будущем справится с коронавирусной инфекцией, и рассказал, что скоро в городе появится и памятник погибшим медикам. Пониделко попросил всех помочь врачам, соблюдая дистанцию. А главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров перечислил погибших своего стационара поименно.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
вице-губернатор Олег Эргашев и глава Администрации Калининского района Петербурга Василий Пониделко
вице-губернатор Олег Эргашев и глава Администрации Калининского района Петербурга Василий ПониделкоФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Сергей Петров, главврач Елизаветинской больницы
Сергей Петров, главврач Елизаветинской больницыФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Тем временем в Петербурге снова рекорд по приросту заболевших коронавирусом — 721 человек за сутки. А пробки из скорых стоят около госпиталя в «Ленэкспо».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

263891711
Спасибо героям! Пускай это уже и не поможет...
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