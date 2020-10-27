Аллея из 30 кленов память о медиках, которые погибли при исполнении служебного долга в период пандемии коронавируса, появилась в саду «Прометей», на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш.



В торжественной церемонии закладки аллеи 27 октября приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, глава администрации Калининского района Василий Пониделко, а также руководители учреждений здравоохранения.

Участники не только высадили деревья, но и установили памятную табличку. Олег Эргашев выразил надежду, что Петербург в ближайшем будущем справится с коронавирусной инфекцией, и рассказал, что скоро в городе появится и памятник погибшим медикам. Пониделко попросил всех помочь врачам, соблюдая дистанцию. А главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров перечислил погибших своего стационара поименно.