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27.10.2020 11:11
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Любительница прокатиться с ветерком за полгода накопила в Петербурге 75 штрафов ГИБДД

Жительница Петербурга с апреля по октябрь 2020 года накопила 75 штрафов за нарушения ПДД. Часть суммы приставам пришлось принудительно списать с её счета, но почти половина еще остаются непогашенными.

Как сообщает 27 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, в Западном отделе судебных приставов Приморского района возбудили 75 исполнительных производств в отношении 36-летней петербурженки. Женщина была многократно привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД, но игнорировала оплату штрафов, в основном за превышение скорости — по 500 и 2000 рублей.

Поскольку добровольно автомобилистка требования не исполняла, приставы в принудительном порядке начали списания с банковского счёта. С него списали 48 тысяч рублей, но это погасило лишь чуть больше половины долгов. У приставов остаются еще 33 исполнительных производства в отношении женщины.

Всего за 9 месяцев 2020 года петербургские приставы взыскали более 357 миллионов рублей по штрафам ГИБДД, добавляют в ведомстве.

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Комментарии (7)

Борис Коломыцев
Блин, неужели нельзя принять закон об аресте транспортного средства до погашения долгов по штрафам?
michailPotapov
не насосала а подарили ?
Михайло Потапов
Надо серьезно постараться, чтобы с полсотни камер на весь Питер нахватать столько штрафов
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