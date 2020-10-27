Любительница прокатиться с ветерком за полгода накопила в Петербурге 75 штрафов ГИБДД
Жительница Петербурга с апреля по октябрь 2020 года накопила 75 штрафов за нарушения ПДД. Часть суммы приставам пришлось принудительно списать с её счета, но почти половина еще остаются непогашенными.
Как сообщает 27 октября пресс-служба УФССП по Петербургу, в Западном отделе судебных приставов Приморского района возбудили 75 исполнительных производств в отношении 36-летней петербурженки. Женщина была многократно привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД, но игнорировала оплату штрафов, в основном за превышение скорости — по 500 и 2000 рублей.
Поскольку добровольно автомобилистка требования не исполняла, приставы в принудительном порядке начали списания с банковского счёта. С него списали 48 тысяч рублей, но это погасило лишь чуть больше половины долгов. У приставов остаются еще 33 исполнительных производства в отношении женщины.
Всего за 9 месяцев 2020 года петербургские приставы взыскали более 357 миллионов рублей по штрафам ГИБДД, добавляют в ведомстве.