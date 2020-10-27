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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 10:50
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Петербургские суды закрываются. Пустят только участников заседаний

Спустя две недели после того как в Москве суды перешли на коронавирусный режим работы, аналогичные меры приняты в Петербурге. Личного приема не будет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ограничения вступают в силу с 28 октября. В залы не пустят как слушателей, так и горожан на личный прием. При этом процесс не останавливается — все категории дел будут рассматривать согласно назначенным датам с очным присутствием участников процесса. Все документы принимаются только в электронном виде.

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обработка зданий судов в целях борьбы с COVID-19 Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Аналогичные меры действуют в Москве с 13 октября. За последние сутки в Петербурге выявлен 721 новый случай ковида.

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Комментарии (2)

hedgehog_
кстати. ананисты с анонимками про заминирование уже кончились? ушли на самоизоляцию?
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