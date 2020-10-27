Спустя две недели после того как в Москве суды перешли на коронавирусный режим работы, аналогичные меры приняты в Петербурге. Личного приема не будет.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ограничения вступают в силу с 28 октября. В залы не пустят как слушателей, так и горожан на личный прием. При этом процесс не останавливается — все категории дел будут рассматривать согласно назначенным датам с очным присутствием участников процесса. Все документы принимаются только в электронном виде.