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13.10.2020 12:34
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В Москве суды прекращают пускать слушателей из-за коронавируса. В Петербурге аналогичные меры пока не приняты

Личный прием остановлен, документы по почте или через электронную форму, слушатели в здания судов не допускаются. Московское правосудие вернулось к коронавирусному режиму работы.

Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда, ограничения начинают действовать с 13 октября. Они касаются районных судов, участков мировых судей и самого Мосгорсуда. Личный прием временно остановлен, всю документацию велено присылать через почту или Интернет, слушателей, в том числе журналистов, на заседания пока не пускают. При этом все дела будут рассматриваться согласно расписанию.

В Петербурге аналогичные меры пока не вводят.

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