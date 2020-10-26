Оптовые цены на красную икру в России в этом году выросли на 40% к прошлогоднему уровню, и это не предел. К концу года она может подорожать еще больше.

«В настоящее время икра горбуши предлагается по цене от 3 700 рублей за 1 кг, кеты — по 4 000 рублей, кижуча — по 4 500 рублей. Есть факты роста цен до 8 000 рублей за кг», — поделился в понедельник, 26 октября, своими наблюдениями Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. К Новому году, считает он, цены еще поднимутся. «Дорожает не только икра "нового урожая", но и та, которая была произведена в прошлом году, когда вылов лососей был высоким», — цитирует его «Интерфакс».

По данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), в этом году наблюдается самый низкий с 2009 года объем вылова лососей. Так, при и без того низком прогнозе в 384 тонн, в реальности к 22 октября удалось добыть только 295 тысяч тонн. Это почти на четверть меньше, чем год назад, и более чем вдвое меньше, чем в 2018 году.

Другие виды красной рыбы также расстраивают рыбаков и любителей деликатесов. Так, кеты удалось поймать на треть меньше прогнозного уровня — всего 80 тыс. тонн, нерки — на 22% (30,6 тыс. тонн). В глубоком минусе также сима и чавыча. Порадовал только кижуч — плюс 16% к запланированному объему, но в натуральных показателях его было очень мало — всего 9,8 тыс. тонн.

Для тех, кто хотел бы найти позитив даже в самых плохих новостях, ВНИИРО докладывает: «В 2020 году низкие подходы тихоокеанских лососей наблюдались не только в отдельных промысловых районах России, но и на Аляске, где по сравнению с 2015–2019 годами вылов тихоокеанских лососей снизился на 37%, в т.ч. вылов нерки уменьшился на 15%, чавычи — на 30%, горбуши — на 44%, кижуча — на 46%, кеты — на 59%. Более того, уловы нерки (за исключением Бристольского залива) и горбуши юго-востока Аляски были наихудшими с 1976 года».

