Институту «добросовестного экспортера» — быть. Так решил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать институт «добросовестного экспортера». Приказ должен быть исполнен до начала июня 2021 года. Об этом следует из перечня поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
«Внести в план мероприятий «Трансформация делового климата» изменения, включив в него мероприятие по созданию института «добросовестного экспортера» в целях предоставления такому экспортеру дополнительных преимуществ, обеспечения упрощенного порядка его взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки на него», — поручил президент.
Институт «добросовестного экспортера» в середине июля предложил создать губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Основная задача проекта — упростить порядок взаимодействия с органами власти и реализовать комплекс дополнительных преференций.
Помимо этого, правительству нужно будет до 1 октября следующего года предложить изменения в законодательстве, направленном на вовлечение бизнеса в экспортную деятельность и увеличение местных продаж на электронных торговых площадках, до конца 2021 года подготовить доклад о внедрении не менее трех сервисов на базе цифровой платформы для поддержки их производственной и сбытовой деятельности, а также рассмотреть вопрос о финансировании мероприятий по льготному доступу малых и средних предпринимателей к инфраструктуре промышленных парков и технопарков с 2022 года.