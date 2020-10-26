Институту «добросовестного экспортера» — быть. Так решил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать институт «добросовестного экспортера». Приказ должен быть исполнен до начала июня 2021 года. Об этом следует из перечня поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«Внести в план мероприятий «Трансформация делового климата» изменения, включив в него мероприятие по созданию института «добросовестного экспортера» в целях предоставления такому экспортеру дополнительных преимуществ, обеспечения упрощенного порядка его взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки на него», — поручил президент.