«Границы закрыты, государство играет в пандемию». Финская контрабанда подорожала, но все еще находит рынки сбыта

Финский пармезан и «настоящий» Fairy за время пандемии почти ушли с прилавков петербургских серых онлайн- и офлайн-магазинов. Найти их можно, но с наценкой в 250% и 2–3 позициями на выбор, если повезет. Поскольку в числе контрабандистов остались только самые «умелые», плата за риски растет с каждым месяцем. Окончательно их бизнес добивает курс евро.

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

За время пандемии рынок «санкционки» заметно поредел и переформатировался: теперь так, как раньше — с бесплатным «откатом» визы и забитым продуктами (конечно, не для личного пользования) автобусом, — работать не получается. Сейчас найти санкционный сыр все еще можно на интернет-сервисах типа «Авито» или «Юла». На официальных сайтах — только легальное: чай, кофе, печенье, бытовая химия и, конечно, витамины — в большом ассортименте и с разной ценой. Просить что-то привезти под заказ уже не получается: «что привезли — то привезли, с заказами сейчас тяжело».



Еще до пандемии финский сыр пользовался дикой популярностью у петербуржцев. По местным меркам, такого дешевого (около 300–400 руб. за кг) и качественного товара в России нет. До пандемии купить его было легко: 3 часа пути и еще час на границе, и многочасовой шопинг с «обычным сыром» по 4 евро за килограмм обеспечен. Формально ввозить на продажу продукты нельзя, но можно сделать вид, что это для личного пользования. Популярными стали шоп-туры, в которые петербуржцев челночники возили бесплатно, чтобы «записать» на них лишние 5 кг груза.

В топ-списке была и свежая рыба, и икра, и чай, и кофе, приправы, шоколадки и многое другое. Но за последние 7 месяцев ситуация кардинально изменилась. Границы закрылись, евро подорожал — петербургский рынок контрабанды переживает одно из самых тяжелых потрясений с начала 1990-х гг.

«Фонтанка» обзвонила больше десяти петербургских предпринимателей, но точно выяснить, откуда сейчас берется финский товар, так и не смогла. Согласно распространенной легенде, которую продавцы передают из уст в уста, а дальше любопытным покупателям, в городе есть таинственный оптовик, который периодически приезжает и продает товары избранному кругу лиц. В ассортименте у него только самые популярные позиции — например, сыр Oltermanni, пена Fairy, чай, кофе, конфеты и витамины Omega-3. В круг покупателей входят только по знакомству или по особому приглашению. Тем, кто в список не входит, приходится продавать товары с тройной наценкой, перекупая у конкурентов, — спрос на таких условиях, конечно, невысок.



Скорее всего, разгадка этой тайны куда проще: не далее как 19 октября Северо-Западное таможенное управление разослало пресс-релиз с рассказом о том, как в грузовике обнаружился тайник с 62 упаковками сыра общим весом 25 килограммов. Такие сообщения — не редкость. Всего, по данным СЗТУ, с начала 2020 года Выборгской таможней возбуждено 158 дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением «санкционной» продукции. Замначальника таможни Валерий Семенов подтверждает догадку: «Если раньше «санкционные» товары пытались провозить физические лица, то сейчас, в связи с ограничениями по пересечению границы в период карантинных мер, нарушителями чаще становятся водители большегрузных машин». Более отчаянные игроки — самостоятельные предприниматели. По крайней мере они говорят, что ездят за нелегальным сыром сами. Ассортимент у них маленький — куча витаминов, детские игрушки и один, максимум три-четыре вида сыра. Как правило, это либо пармезан по цене около 700–800 руб. за 235 г, либо Oltermanni (бренд Valio) — 1,5 тыс. за кг. Любители поездок в финляндию хорошо помнят его цену — 3–4, максимум 5 евро.



Разрешенные товары в Петербург, как правило, привозят и официальные поставщики — они заказывают продукцию на заводах, сертифицируют ее еще до въезда в город и продают только в сетевые магазины. Оптом перевозить рыбу и молочную продукцию запрещено — эмбарго. Так что самое дефицитное официально купить нигде нельзя.

«У нас много сыров: есть oltermanni разных цветов, почти все виды kermajuusto, grana padano, parmigiano reggiano и другие. Заказать ничего нельзя. То, что в наличии, разбирают очень быстро. Все записываются заранее, — рассказывает один из предпринимателей. — В Петербург приходит машина — сразу все под ноль покупают. Конечно, это незаконно все. Как можно санкционный сыр официально провезти?»

«Вообще, если вы в курсе, у нас границы закрыты — государство играет в пандемию. Сыров на заказ нет, нарезок практически не бывает — очень мало и по личным людям расходятся, грубо говоря», — подчеркивает другой участник рынка.

Еще один предприниматель наличие запрещенного товара объясняет так: «Не для всех же границы закрыты». Он также отмечает, что сейчас в магазинах очень маленький ассортимент, возможности ограничены. «Заезжать в какое-то специальное место никто не будет. Все товары покупаются в RajaMarket», — отметил представитель магазина. Впрочем, почему оптовые закупки производятся именно там, а не в не менее популярных у туристов Prisma, K-Market или Disas Fish, сказать сложно.



«Фонтанка» попыталась связаться с представителями финской сети. В одной из точек, которая находится в Иматре, сказали, что туристов сейчас практически нет, но подчеркнули: с пакетами, набитыми любимыми в России килограммовыми упаковками сыра, все же нет-нет, да выходят. Кстати, сам RajaMarket готов доставить петербуржцам набор с самым популярным ассортиментом — в него входят мыло, шампуни, порошок, чай, кофе, витамины. Стоимость комплекта — 125 евро, доставка — «Почтой России», бесплатная. В самом магазине сказали, что ничего о таких наборах не знают: «У нас таких нет». Возможно, они хранятся где-то на складе. В любом случае оформить такую посылку можно за считанные минуты на сайте.

Если все же остановиться на петербургских маленьких магазинчиках с финскими товарами, придется хорошенько переплатить. Конфеты, чай, кофе и химия продаются в 1,5–2 раза дороже, чем в финских магазинах. Чай Kulta, например, в Финляндии можно купить за 3,9 евро (около 350 рублей), а в России — уже за 500 рублей; масло Valio, красная цена которому 3–4 евро, — по 700 руб., Fairy 1,25 л — почти 700 руб., дегтярный шампунь Tervapuun tuoksu — 250 руб., шоколад Marabou — 250 руб.



Как отмечает Микко Седерлунд (раньше он был директором «Жемчужной плазы», работал в финском холдинге SRV Group, руководил проектом «Охта-Молл», а с 2018 года начал вести свой бизнес по импорту продуктов питания из Финляндии и Швеции), то, что сейчас продается, — это контрабанда.

«Сейчас границы закрыты. Пересечь их могут только дальнобойщики, но им разрешено провозить не больше одного пакета для личного использования. Поэтому для меня тоже загадка, как это происходит. Есть умелые люди, видимо, — говорит предприниматель. — Опять же мы не знаем, как работает таможня, если у кого-то там есть знакомые. Это совсем другая плоскость. Вопрос еще в том, кому сейчас позволено границу пересечь. Например, я могу сейчас поехать только в одну сторону. Вернуться из Финляндии в Петербург я уже не смогу».

По его словам, чтобы провезти товар официально, нужно серьезно подготовиться — сертифицировать товар до ввоза в Россию, предоставить договор с заводом, проверить, чтобы все надписи на упаковках были на русском языке, и выполнить другие требования. Кроме того, для такой работы нужны деньги — чтобы оплатить таможенные пошлины и НДС. При этом в руки частных игроков его товар, например, не попадает.



«Курс евро тоже вырос. Раньше он был 70–75 рублей, а теперь 90. Это плюс 20–25% к стоимости импорта», — подчеркивает Микко Седерлунд.

Впрочем, большинство интернет-магазинов все же пестрят вывесками: «Уважаемые покупатели! В связи с закрытием европейских границ прием заказов и их выполнение временно приостановлено». Некоторые совсем не отвечают на звонки, а кто-то просто-напросто закрылся. Когда цены и ассортимент восстановятся — сказать сложно. Но предприниматели уже наготове и ждут, когда пробьет заветный час и ограничения будут сняты.

Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»