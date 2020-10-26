Мишустин: О полной победе над коронавирусом объявлять рано

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководством фракций, которая прошла 26 октября в режиме видеоконференции, заявил, что еще рано говорить о полной победе над коронавирусом.



«Ну, к сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная», — цитирует главу правительства РИА «Новости».



Мишустин отметил, пока в условиях пандемии бюджет получился напряженным. При этом он уверил, что он направлен в первую очередь на поддержку людей.

