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26.10.2020 18:06
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Мишустин: О полной победе над коронавирусом объявлять рано

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководством фракций, которая прошла 26 октября в режиме видеоконференции, заявил, что еще рано говорить о полной победе над коронавирусом.

«Ну, к сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная», — цитирует главу правительства РИА «Новости».

Мишустин отметил, пока в условиях пандемии бюджет получился напряженным. При этом он уверил, что он направлен в первую очередь на поддержку людей.

Ему вторил и глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, главный приоритет для правительства — это социальные обязательства.

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Комментарии (7)

pregatus
Уже просто цензурных слов не остаётся. Да что за ###й ###ц творится? Бороться с эпидемией решили забросав её трупами что-ли?
260657101
Мишустин, какая победа? В какой параллельной реальности ты живешь? И можно конкретно, в чем бюжет "направлен в первую очередь на поддержку людей."? Судя по расходам на силовой блок, армию и чиновников с госаппаратом, мы не с короновирусом воюем и не с безработицей и падением уровня жизни населения, а с какими то инопланетными монстрами.
Wert
Как мудро.
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