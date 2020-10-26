На Калининской овощебазе покупатель бросился с ножом на торговца. Тот не смог порадовать маму
Рабочий день одного из торговцев рынка в Калининском районе Петербурга закончился госпитализацией с ножевым ранением. На больничную койку его отправил любящий сын, который по его вине огорчил мать.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 26 октября, сигнал тревоги с рынка на проспекте Непокорённых поступил накануне около пяти вечера. Наряд группы задержания застал по указанному адресу торговцев, которые удерживали бесновавшегося мужчину.
Выяснилось, что из равновесия его вывела приобретённая на рынке хурма. Ягоду он покупал для матери, той выбор сына по вкусу не пришёлся.
«На рынок гражданин вернулся уже находясь в состоянии алкогольного опьянения. Там он купил нож, а затем направился к торговому месту, где ранее приобрел ягоды», — рассказывают подробности в Росгвардии.
Беседа о качестве товара закончилась скандалом, угрозами убить нерадивого торговца и ранением в плечо. Пострадавшего увезли в больницу, его обидчика обезоружили и предали в сотрудникам 3-го отдела полиции.