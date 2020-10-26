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26.10.2020 16:24
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Турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина пройдет в Петербурге без зрителей из-за эпидемии коронавируса

VIII Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина пройдет в Санкт-Петербурге в закрытом формате. Об этом в понедельник, 26 октября, рассказали «Фонтанке» организаторы соревнований.

Турнир состоится 31 октября на «Тинькофф Арене». Участие в нем примут спортсмены 2006–2007 годов рождения. Медали будут разыграны в девяти весовых категориях у юношей и семи у девочек.

«Из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса, в этом году география участников турнира будет не столь масштабна. Конкуренцию за медали спортсменам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области составят представители клубов из российских регионов (Башкирии, Крыма, ЯНАО, Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Костромской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края) и группа спортсменов из Донецкой Народной Республики. Соревнования пройдут в закрытом формате, без зрителей, с соблюдением соответствующих предписаний Роспотребнадзора», — рассказали организаторы.

Наблюдать за соревнованиями можно будет начиная с 10.00 на официальном сайте турнира rakhlincup.ru, где будет вестись его онлайн-трансляция.

Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. В 2018 году в нем приняли участие 560 спортсменов из 12 стран, а его почетным гостем стал президент РФ Владимир Путин, тренировавшийся у Анатолия Рахлина в 1965–1976 гг. Организаторы — «Клуб дзюдо "Турбостроитель"», Фонд поддержки и развития дзюдо им. Анатолия Рахлина при участии Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

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Комментарии (1)

mikkola2008
Мне думается туда приедет резидент, потом все вротенберги и прочие служители имени Вовы.
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