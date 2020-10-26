Турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина пройдет в Петербурге без зрителей из-за эпидемии коронавируса
VIII Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина пройдет в Санкт-Петербурге в закрытом формате. Об этом в понедельник, 26 октября, рассказали «Фонтанке» организаторы соревнований.
Турнир состоится 31 октября на «Тинькофф Арене». Участие в нем примут спортсмены 2006–2007 годов рождения. Медали будут разыграны в девяти весовых категориях у юношей и семи у девочек.
«Из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса, в этом году география участников турнира будет не столь масштабна. Конкуренцию за медали спортсменам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области составят представители клубов из российских регионов (Башкирии, Крыма, ЯНАО, Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Костромской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края) и группа спортсменов из Донецкой Народной Республики. Соревнования пройдут в закрытом формате, без зрителей, с соблюдением соответствующих предписаний Роспотребнадзора», — рассказали организаторы.
Наблюдать за соревнованиями можно будет начиная с 10.00 на официальном сайте турнира rakhlincup.ru, где будет вестись его онлайн-трансляция.
Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. В 2018 году в нем приняли участие 560 спортсменов из 12 стран, а его почетным гостем стал президент РФ Владимир Путин, тренировавшийся у Анатолия Рахлина в 1965–1976 гг. Организаторы — «Клуб дзюдо "Турбостроитель"», Фонд поддержки и развития дзюдо им. Анатолия Рахлина при участии Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.