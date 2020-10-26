Турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина пройдет в Петербурге без зрителей из-за эпидемии коронавируса

VIII Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина пройдет в Санкт-Петербурге в закрытом формате. Об этом в понедельник, 26 октября, рассказали «Фонтанке» организаторы соревнований.

Турнир состоится 31 октября на «Тинькофф Арене». Участие в нем примут спортсмены 2006–2007 годов рождения. Медали будут разыграны в девяти весовых категориях у юношей и семи у девочек.

«Из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса, в этом году география участников турнира будет не столь масштабна. Конкуренцию за медали спортсменам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области составят представители клубов из российских регионов (Башкирии, Крыма, ЯНАО, Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Костромской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края) и группа спортсменов из Донецкой Народной Республики. Соревнования пройдут в закрытом формате, без зрителей, с соблюдением соответствующих предписаний Роспотребнадзора», — рассказали организаторы.