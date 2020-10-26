Эксперт назвала опасные последствия заболевания коронавирусом для детей

У некоторых переболевших коронавирусом детей снижаются когнитивные функции, а изменения в сперматогенезе у мальчиков грозят низкой фертильностью. Об этом 26 октября рассказала глава Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, пишет РИА Новости.



По ее словам, обследования этих детей показали 30%-ное снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса, даже бессимптомного. «Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — добавила Намазова-Баранова.

