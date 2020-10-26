В Петербурге в преддверии зимы высадили почти 5 тысяч деревьев

Коронавирус не стал помехой сезонным работам садово-парковых предприятий Петербурга. До того, как земля в парках Северной столицы промерзнет, они успели посадить 4 780 деревьев, 14 600 кустов и 119 050 цветов.
Несмотря на то что традиционный осенний субботник отменили из-за роста количества заболевших COVID-19, только силами специалистов комитета по благоустройству с подведомственных 109,4 млн м2 территорий зеленых насаждений вывезли мусор, а в парках, садах и скверах отремонтировали 14,4 тыс. м2 дорожек и площадок.
Сейчас сотрудники ведомства собирают упавшую листву и выполняют генеральную уборку.
В районах города за три недели октябрьского месячника провели уборку более 81 млн м2 территорий. Сотрудники администраций и муниципалитетов своими силами ликвидировали 31 незаконную свалку на площади почти 17 тыс. м3.
За счет районных и муниципальных властей, а также за счет привлеченных средств высажено более 2 200 деревьев и 27 100 кустов.