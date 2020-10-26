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26.10.2020 14:11
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Новоизбранный президент Боливии очень хочет встретиться с Путиным. Несмотря на коронавирус, лично

Новый президент Боливии Луис Арсе в интервью РИА Новости, которое вышло 26 октября, заявил, что ждет личной встречи с главой российского государства. И как можно скорее.

«Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединенных Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны», — сказал он.

Арсе уточнил, что понимает повестку дня, но ждет, что визит может состояться до конца года. Он также сообщил, что Боливия планирует восстановить отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время работы правительства де-факто.

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