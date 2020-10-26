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26.10.2020 08:01
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Бабье лето 2.0. В Петербурге в начале недели потеплеет

Начало недели в северной столице начнется с потепления. Об этом 26 октября сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Понедельник обещают без существенных осадков.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, метеорологические условия в Петербурге будет определять гребень антициклона. Вытянувшись с юга, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений, и понизит вероятность дождей. В такой ситуации температурные показатели окажутся на 3-4° выше климатической нормы.

Температура воздуха +9…+11°, по области +7…+12°. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

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