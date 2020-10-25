Кудрин дал совет по обращению с рублевыми сбережениями

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин посоветовал россиянам распределять сбережения, если их много, и ничего не делать, если сумма невелика.

Слова Кудрина 25 октября приводит РИА Новости. По мнению главы Счетной палаты, если речь идет о крупной сумме и тратить ее не будут минимум год, то лучше распределить ее между разными активами и часть хранить в валюте. Если же денег немного и они в скором времени могут пригодиться, то менять их на что-либо смысла нет.

Кудрин добавил, что прогнозировать курс рубля это «неблагодарная вещь», но все же сказал, что в ближайшей перспективе ничего существенно не изменится.