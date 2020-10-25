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25.10.2020 17:38
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Кудрин дал совет по обращению с рублевыми сбережениями

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин посоветовал россиянам распределять сбережения, если их много, и ничего не делать, если сумма невелика.

Слова Кудрина 25 октября приводит РИА Новости. По мнению главы Счетной палаты, если речь идет о крупной сумме и тратить ее не будут минимум год, то лучше распределить ее между разными активами и часть хранить в валюте. Если же денег немного и они в скором времени могут пригодиться, то менять их на что-либо смысла нет.

Кудрин добавил, что прогнозировать курс рубля это «неблагодарная вещь», но все же сказал, что в ближайшей перспективе ничего существенно не изменится.

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Комментарии (9)

Skazochny
23.11.2014
Президент РФ Владимир Путин считает, что падение курса рубля позитивно сказывается на доходах российского бюджета, передает ТАСС.

«Допустим, имеют место и целенаправленные шаги партнеров на мировом энергетическом рынке... Это ведет к обесценению рубля, нашей национальной валюты. Один из факторов, не единственный, но один из них. А что это означает для российского бюджета? Мы-то рассчитываем его не в долларах. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился… На 30%… Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», — пояснил Путин.
Skazochny
рассияни если у кого и есть должны помнить:
1 января 2000г. – 27,00
25.10.2020-76.47
***_555
То есть рублёвые остатки сливать.
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