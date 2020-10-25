FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
25.10.2020 12:43
2
Печать

В центр Минска стягиваются грузовики с военными и автобусы с силовиками

Спецтехника, военные грузовики и автобусы с силовиками выдвинулись в центр Минска 25 октября. В воскресенье в Белоруссии истекает срок ультиматума, который выдвинула экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Колонна в сопровождении ГАИ передвигалась около 10:30 по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии. Днем оппозиция планирует провести там масштабную протестную акцию. Силовики берут под контроль площади в центре города, сообщает ТАСС.

13 октября Тихановская потребовала у Лукашенко отставки, свободы политзаключенным, прекращения насилия. Под знаком «народного ультиматума» в республике планируются воскресные акции оппозиции. С понедельника сторонники Тихановской призвали начать забастовки на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

216946673
Народ Белоруссии заслужил право жить в демократической стране.
Ruticon
это хорошо, пусть будут в одном месте, чтобы белорусам не пришлось за этими эссесовцами по всему Минску гоняться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний