В центр Минска стягиваются грузовики с военными и автобусы с силовиками

Спецтехника, военные грузовики и автобусы с силовиками выдвинулись в центр Минска 25 октября. В воскресенье в Белоруссии истекает срок ультиматума, который выдвинула экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.



Колонна в сопровождении ГАИ передвигалась около 10:30 по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии. Днем оппозиция планирует провести там масштабную протестную акцию. Силовики берут под контроль площади в центре города, сообщает ТАСС.

