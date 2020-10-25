В центр Минска стягиваются грузовики с военными и автобусы с силовиками
Спецтехника, военные грузовики и автобусы с силовиками выдвинулись в центр Минска 25 октября. В воскресенье в Белоруссии истекает срок ультиматума, который выдвинула экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Колонна в сопровождении ГАИ передвигалась около 10:30 по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии. Днем оппозиция планирует провести там масштабную протестную акцию. Силовики берут под контроль площади в центре города, сообщает ТАСС.
13 октября Тихановская потребовала у Лукашенко отставки, свободы политзаключенным, прекращения насилия. Под знаком «народного ультиматума» в республике планируются воскресные акции оппозиции. С понедельника сторонники Тихановской призвали начать забастовки на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.