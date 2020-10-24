За вояж с избиением в центре Петербурга поймали грабителя. За ним — шлейф из свежих уголовных дел

В изоляторе при отделе полиции избрания очередной меры ждет житель Невского района Петербурга. На этот раз его поймали за отобранные у ровесника 20 тысяч.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, 19-летний юноша оказался замешан в истории двухдневной давности. В два часа ночи молодого человека такого же возраста на улице Ломоносова затолкали в машину и повезли на Петроградскую сторону. Его высадили на Ропшинской улице, отобрав паспорт и 20 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на улице Марата, сейчас ищут его приятеля. С 27 августа этого года он на подписке о невыезде за грабеж, с 28 числа того же месяца — обязан явкой по делу о краже.