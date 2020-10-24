Уголовное дело о повреждении Александровских ворот возбудили из-за разборки части конструкции. Это и так пришлось бы сделать в рамках реставрации.

Фото: КГиОП/Архив

В Петербурге возбудили уголовное дело о повреждении памятника — Александровских ворот Охтинских пороховых заводов, часть которых обрушилась во время демонтажа купола. За полгода до этого специалисты обследовали постройку и выдали свое резюме. Конструкция башни и стропильная система настолько аварийные, что в рамках восстановления объекта культурного наследия их необходимо снести.

Прокуратура Петербурга 23 октября сообщила, что по итогам проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). Виновным грозит штраф до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.



«Проверка показала, что на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы в отсутствие согласованной проектной документации и разрешения на производство работ. В результате... объект частично демонтирован, повреждены арочный пролет, помещения кордегардии, портик юго-западного фасада, утрачены трехъярусная башня, своды покрытий кордегардий и башни, архитектурно-художественное решение фасадов, являющиеся предметами охраны объекта культурного наследия», — говорится в сообщении ведомства.

Александровские ворота Охтинских пороховых заводов в конце 2019 года в рамках программы «Аренда за рубль» передали ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». Компанию связывают с предпринимателем Игорем Водопьяновым. Еще тогда бизнесмен пояснял, что это «комсомольская нагрузка». Программа предполагает, что город ищет инвесторов для памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Инвесторы обязываются восстановить их и за это получают льготную ставку. Однако как можно приспособить к современному использованию Александровские ворота — вопрос. Возможно, поэтому охотников забрать этот объект и не находилось.



В начале октября стало известно, что часть постройки демонтирована в отсутствие разрешительной документации. Комитет по охране памятников вынес предписание о приостановке работ. А Игорь Водопьянов тогда рассказал «Фонтанке»: состояние памятника было такое, что часть его не подлежала восстановлению, потому что «начали демонтировать крышу — демонтировалась половина верхнего этажа. Сама». Это еще полгода назад подтвердили эксперты.

В период с февраля по апрель 2020 года специалисты «Проектного бюро «ОПОРА-СМ»» провели обследование технического состояния памятника. Согласно отчету, который изучила «Фонтанка», на момент обследования несущие конструкции стропильной системы не выполняли своих функций: несущие конструкции кровли над боковым помещением и часть балок подстропильной системы уже были обрушены.



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Фундаменты ворот находились в ограниченно работоспособном состоянии, стены и колонны — в близком к аварийному. Всё, что располагалось выше (чердачное перекрытие, стропильная система и башня), — в аварийном. Это означает — характер повреждений таков, что несущая способность исчерпана, а лезть туда небезопасно, так как присутствует опасность обрушения.



Кроме того, сохранившиеся элементы подстропильной и стропильной систем были сильно поражены биологической коррозией. Балочное перекрытие над нижним ярусом башни выполнено из досок, по которым был уложен настил из того же материала. Его часть отсутствовала, а та, что осталась, находилась долгое время под открытым небом и разрушалась под воздействием осадков.

Проектное бюро дало совершенно четкие рекомендации: устроить леса с укрытием ворот для предотвращения дальнейшего намокания кирпичной кладки стен и первым делом выполнить усиление несущих конструкций. А именно: сбить повреждённое штукатурное и окрасочное покрытие ворот, демонтировать остатки чердачного перекрытия кордегардий (помещений для караула), конструкций башни звона и купол.

Выполненное «ОПОРОЙ-СМ» обследование легло в основу проекта реконструкции, который в настоящее время проходит экспертизу и через месяц будет передан на согласование в комитет по охране памятников, который и выдаст разрешение на производство работ.

«Произошло ровно то, что написано, — прокомментировал Водопьянов. — Ребята из «Опоры» во время обследования верхнего яруса опасались за собственную жизнь. Очевидно, не зря: когда мы снимали штукатурку, чтобы точно оценить состояние стен, конструкция начала обваливаться. Теоретически надо было бы найти очень смелых ребят, а потом все это дело оградить и долго и нудно ходить передавать бумажки. Если смотреть правде в глаза — то, что мы делали бы через четыре месяца, был бы один и тот же процесс, за исключением того, что было бы уже холодно, и кладку можно было бы класть, только сделав большущий тепляк (тепловой контур) и нагревать его».



«Наверное, наша главная вина, что мы начали этот процесс на 4 месяца раньше. Теперь у всех сложилось впечатление, что я прибежал с кувалдой и разбомбил федеральный памятник», — резюмировал бизнесмен.

Справка:

Александровские ворота, расположенные по адресу: улица Химиков, дом 20, лит. А, сооружение 1, были возведены в 1805 году по проекту архитектора Федора Демерцова после крупного пожара на Охтинском заводе в 1803 году. Интересно, что ворота не были проходными и располагались на территории завода. Существует версия, что их возвели для визита императора Александра I. От построек автора Демерцова, по проектам которого восстанавливали завод после пожара, сохранились только ворота и церковь Александра Невского.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»