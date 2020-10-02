Комитет зафиксировал проведение на Александровских воротах демонтажа части кирпичной кладки, при этом разрешение на проведение работ арендатор — ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» — не получал. Компания арендовала памятник по программе «Метр за рубль», в рамках которой должна восстановить и приспособить объект к современному использованию.

Комитет по охране памятников Петербурга вынес предписание арендатору Александровских ворот Охтинского порохового закона приостановить работы из-за частичного демонтажа постройки. Об этом 2 октября сообщил КГИОП. Арендатор, в свою очередь, посулил доплатить той компании, которая возьмется забрать памятник и отреставрировать его.

КГИОП подчеркнул, что дальнейшая судьба ворот будет решаться совместно с комитетом имущественных отношений. Также примут решение о привлечении виновных в разрушении памятника к административной и уголовной ответственности.



НИИ «Химволокно» связывают с предпринимателем Игорем Водопьяновым, который ранее в комментарии «Фонтанке» говорил, что взял ворота в качестве «комсомольской нагрузки».

«Да там все разваливается, там 20 лет никакой крыши у здания не было. Стены не подлежат восстановлению, поэтому их разобрали до того уровня, который еще как-то держится, — объяснил бизнесмен происходящее на объекте. — Если бы мы начали получать все эти разрешения, мы бы еще года два не приступили к работам. Приостановить — так приостановим. Ну, на год позже мы все это доделаем. Так же невозможно, просят в качестве комсомольской нагрузки все это отремонтировать, а потом еще проходить все это издевательство, согласование со всеми инстанциями?»



Он добавил, что разобранная часть ворот объективно не подлежала восстановлению. «Условно говоря, начали демонтировать крышу — демонтировалась половина верхнего этажа. Сама. Я первый раз эти ворота пытался забрать десять лет назад, потому что они были на балансе «Пластполимера». Десять лет мне рассказывали, что это важная государственная собственность, это памятник архитектуры, мы тебе его не отдадим. Теперь мне все-таки навалили эти ворота, а потом предписания пишут», — посетовал Водопьянов.

