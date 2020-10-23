В Грозном избили судью матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака», прозвучало имя приближённого к Кадырову

Судью матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0) Богдана Головко избили после окончания встречи, которая прошла в Грозном в пятницу, 23 сентября. Как сообщает «Спорт-Экспресс», инцидент отображен в протоколе матча.



«После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», — указано в протоколе.