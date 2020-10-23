В Грозном избили судью матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака», прозвучало имя приближённого к Кадырову
Судью матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0) Богдана Головко избили после окончания встречи, которая прошла в Грозном в пятницу, 23 сентября. Как сообщает «Спорт-Экспресс», инцидент отображен в протоколе матча.
«После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», — указано в протоколе.
В Российской премьер-лиги подтвердили факт инцидента.
«РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорится в заявлении лиги.
По неофициальным данным, одним из напавших на судью может быть сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов — сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту и генерального директора академии «Рамзан».
Сам Хайдар Алханов опроверг эту информацию, как и то, что судью кто-то избил.
«Почему говорят, что избили судью? Это неправда», — заявил Алханов.
Красно-белые с 14 очками занимают второе место в турнирной таблице молодежного первенства. «Ахмат» — 14 баллов и третья строчка.