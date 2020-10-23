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23.10.2020 20:22
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У посла Ватикана выявили коронавирус. Перед этим он встречался с Папой Римским

Папа Римский Франциск получил настоятельную рекомендацию провериться на коронавирус после встречи с послом Ватикана в Австралии. Вернувшись в Сидней, архиепископ узнал, что болен COVID-19.

О том, что понтифик попал под угрозу заражения, 23 октября сообщил австралийский телеканал 9News, пишет РИА Новости. Власти Сиднея предупредили 83-летнего Франциска, что он попал в список контактов архиепископа Адольфо Тито Ильяна, с которым виделся в своей резиденции.

Посол 9 октября вернулся в Сидней после поездки в Ватикан и успел перебраться в австралийскую столицу. Там сдал анализы, а в понедельник у него подтвердили COVID-19.

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