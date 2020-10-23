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23.10.2020 19:33
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Смольный составляет списки на вакцинацию медиков, работающих с коронавирусом

Петербургским работникам медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, планируют проводить вакцинацию от COVID-19. Проект соответствующего распоряжения правительства Петербурга опубликован 23 октября на портале антикоррупционной экспертизы.

Проект распоряжения комитета по здравоохранению касается организации вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Речь идет о медицинских работниках государственных и частных организаций, оказывающих помощь пациентам с подозрением или уже подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вакцинации для профилактики коронавируса из них, согласно тексту, подлежат сотрудники в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие антител к SARS-CoV-2 и получившие отрицательные тесты на коронавирус.

Главные врачи медорганизаций, по проекту документа, должны будут составить списки попадающих в эту категорию сотрудников, передать их в Городскую больницу № 40 Курортного района и Детскую городскую поликлинику № 68, а работников, которым положены прививки, направить на вакцинацию.

В тексте документа говорится, что комитет подготовил проект распоряжения, руководствуясь, в том числе, пунктом 7.1 временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В нем говорится о вакцинации «Спутником V».

Проект распоряжения будет проходить антикоррупционную экспертизу до 5 ноября.

Напомним, первая крупная партия вакцины от коронавируса прибыла в Петербург на прошлой неделе. Всего до конца года в Петербург будет поставлено из Центра Гамалеи 4667 доз препарата.

Временные методические рекомендации МинздраваСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)
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Комментарии (1)

262126571
4500 тысячи доз.... Это на 2250 людей. Все что нужно знать о реальности вакцинирования. блеф.
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