В Ленобласти снова ужесточают коронавирусные ограничения. Они вступают в силу незамедлительно

С пятницы все ночные клубы и дискотеки «красной» зоны могут работать с шести утра до 23 часов вечера. Аналогичный режим установлен для общепита, в ночное время ресторанам и кафе разрешают работать на вынос.

По новым правилам, Лужский район перешёл из «зелёной» зоны в «жёлтую», а Приозёрский теперь отнесён к «красной».

В Ленинградской области вводят новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Документ 23 октября подписан губернатором Александром Дрозденко и вступил в силу с момента опубликования.

Массовые мероприятия, организованные органами местного самоуправления, ограничили по числу участников: в помещении разрешено собирать не более 50 человек.



В процедуру регистрации браков в загсе коррективы внесли как в «красной», так и в «жёлтой» зонах. И там и там в торжествах может участвовать максимум десять человек. При этом вне зависимости от зон брачующиеся должны быть в масках, такое же правило действует для танцующих во всех районах области.



Детские лагеря по-прежнему могут работать, но при условии наличия санитарно-эпидемиологического заключения и чек-листа. Правила для кинотеатров, салонов красоты, МФЦ и детских кружков ужесточили 8 октября.

С учётом нового постановления, как напоминает 47news, разбивка по зонам для районов Ленобласти выглядит так:



в первой («красной») зоне — Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;



во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы;



в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.

