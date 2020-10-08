В Ленобласти ужесточают коронавирусные ограничения

В Ленинградской области вновь ужесточают ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 8 октября сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.
Изменения затрагивают кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские, МФЦ и детские кружки, они вступают в силу уже сегодня. Кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только с условием 50-процентной заполняемости зала, с обязательным использованием масок. В «зеленой зоне» будет достаточно масок. МФЦ переходит на работу по предварительной записи в «красной» и «желтой» зонах, в «зеленой» снова обязательны маски.
Напомним, по зонам районы Ленобласти распределены следующим образом:
— в первой («красной») зоне Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;
— во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;
— в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.