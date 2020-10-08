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08.10.2020 22:27
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В Ленобласти ужесточают коронавирусные ограничения

В Ленинградской области вновь ужесточают ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом 8 октября сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

Изменения затрагивают кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские, МФЦ и детские кружки, они вступают в силу уже сегодня. Кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только с условием 50-процентной заполняемости зала, с обязательным использованием масок. В «зеленой зоне» будет достаточно масок. МФЦ переходит на работу по предварительной записи в «красной» и «желтой» зонах, в «зеленой» снова обязательны маски.

Напомним, по зонам районы Ленобласти распределены следующим образом:

— в первой («красной») зоне Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы;

— во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы;

— в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.

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Комментарии (3)

Runtime
Киношки то там закрыты были две недели назад. Хорошо, что снова открывают.
Castor Troy
Осенняя простуда, как всегда каждый год. Ну разве не самый ли лучший повод для наследников палачей ГУЛАГА загнать в очередной раз население своей страны в концлагерь???
dddmmm
Стричь с использованием масок, это наверное интересное извращение. Или имеется ввиду маска на барб... ) стригущей(м)?
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