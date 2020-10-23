Россия заявила, что Германия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия

Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии из-за участии ФРГ в военных учениях Steadfast Noon и Resilient Guard НАТО с использованием американского ядерного оружия. Участие немецкой стороны в этих военных маневрах является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и увеличивает напряжение отношений между Россией и блоком стран НАТО. Об этом сообщил 23 октября ТАСС о ссылкой на Минобороны РФ.

Немецкому военному атташе указали, что использование живой силы и авиации двойного назначения неядерных стран в военных учениях с отработкой применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Германия как раз входит в блок НАТО и является «неядерной страной», согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1991 года.