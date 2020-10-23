Россия заявила, что Германия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия
Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии из-за участии ФРГ в военных учениях Steadfast Noon и Resilient Guard НАТО с использованием американского ядерного оружия. Участие немецкой стороны в этих военных маневрах является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и увеличивает напряжение отношений между Россией и блоком стран НАТО. Об этом сообщил 23 октября ТАСС о ссылкой на Минобороны РФ.
Немецкому военному атташе указали, что использование живой силы и авиации двойного назначения неядерных стран в военных учениях с отработкой применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Германия как раз входит в блок НАТО и является «неядерной страной», согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1991 года.
«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия — НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», — отметили в военном ведомстве РФ.
Об участии ВВС ФРГ в военных маневрах НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») сообщило 15 октября агентство DPA. В рамках этих учений отрабатывается использование стратегических самолетов, способных нести ядерное вооружение.
Одновременно с этим в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц, Германия) проводились военные учения Resilient Guard («Стойкий страж»), где ВВС Германии отрабатывали действия в случае нападения потенциального противника. Но, по неофициальным данным, недалеко от базы в Бюхеле находятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B6, которые оставлены там для устрашения потенциальных противников НАТО.