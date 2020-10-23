Совет при президенте по кодификации раскритиковал законопроект о реновации в регионах

«В ходе обсуждения законопроект подвергся критике со стороны членов совета — были озвучены многочисленные замечания как концептуального, так и юридико-технического характера. В результате совет не поддержал законопроект. В экспертном заключении совета по законопроекту говорится, что проект не может быть поддержан», — цитирует агентство пресс-службу совета.

Законопроект о реновации в регионах получил отрицательное заключение президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В документе увидели принудительное лишение граждан права собственности. Об этом 23 октября сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который также является руководителем совета, прокомментировал, что главное замечание к предложенной инициативе: «направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией».

Напомним, в Госдуму законопроект был внесен в сентябре 2020 года. Его разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы Евгений Москвичев.

В Петербурге инициатива также подверглась резкой критике. В частности, депутат Заксобрания Борис Вишневский констатировал, что он позволит переселять граждан без права отказаться от предложенной замены жилья, так как в этом случае жильцов могут переселить в судебном порядке. Для включения в программу достаточно согласия всего двух третей собственников дома. А под реновацию может попасть территория, если половина домов в ее границах аварийные, ветхие или числятся в программе реконструкции и сноса. «Иначе говоря, если половина домов хорошие, удобные и надежные, они без всякой экспертизы идут под снос», — комментировал депутат на своей странице «ВКонтакте».